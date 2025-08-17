#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Ақмола облысында ұшақ апатқа ұшырап, екі адам қаза тапты

Ақмола облысында ұшақ апатқа ұшырап, екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 19:55 Сурет: pixabay
Ақмола облысында жеңіл моторлы ұшақ апатқа ұшырап, екі адам қаза тапты. Бұл туралы 17 тамызда Zakon.kz сайтына Көліктегі полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.

Ведомство мәліметінше, ұшақ құлағаннан кейін өрт шықпаған.

"Екі адам – ұшқыш пен жолаушы қаза тапты. Апаттың себептері анықталып жатыр. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді", - деп хабарлады департамент.

Астана станциясындағы желілік полиция басқармасы жеке меншікке тиесілі UP-LA-229 маркалы аса жеңіл ұшақтың апатқа ұшырауына байланысты ҚР Қылмыстық кодексінің 344-бабы 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Атырауда фельдшерді өлтіріп кетті
Қоғам
22:43, Бүгін
Атырауда фельдшерді өлтіріп кетті
Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды
Қоғам
21:05, Бүгін
Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
Қоғам
20:22, Бүгін
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: