#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
540
630.72
6.72
Қоғам

Қазақстанда теміржол желілерінің тозуы 57%-ға жеткен

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 11:35 Фото: Zakon.kz
Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев 2025 жылғы 19 тамызда Үкімет отырысында теміржол желілерінің тозуы пойыздардың жылдамдығына әсер етіп отырғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, теміржол желісінің жалпы пайдалану ұзындығы 16 мың км-ді құрайды, ал тозу деңгейі 57%-ға жеткен.

"Бұл пойыздардың қозғалыс жылдамдығы мен қауіпсіздігіне әсер етеді. Инфрақұрылым өз мүмкіндігінің шегінде жұмыс істеп тұр. Тасымалдаудың тиімділігі мен тұрақтылығын арттыру үшін 2030 жылға дейін жаңа жолдар салынып, 5 мың км жол жаңғыртылады. Сонымен қатар, 11 мың км жолға жөндеу жұмыстары жүргізілуде", – деді Нұрлан Сауранбаев.

Министрдің сөзінше, қазіргі таңда бес жобада құрылыс жұмыстары жүргізілуде: "Достық – Мойынты", "Алматы айналма жолы", "Дарбаза – Мақтарал", "Мойынты – Қызылжар" және "Бақты – Аягөз".

"Биыл екі ірі жоба мерзімінен бұрын аяқталады: "Достық – Мойынты" учаскесі мен "Алматы айналма жолы". Келесі жылы "Мойынты – Қызылжар" және "Дарбаза – Мақтарал" жаңа теміржол желілері пайдалануға беріледі. Сондай-ақ биылдан бастап 3 мың км теміржол учаскелерінде ауқымды жаңғырту жұмыстары басталды. Бұл жұмыстар жаңа жолдар салумен тең. Мәселен, "Қызылжар – Сексеуіл" учаскесінің өткізу қабілеті 8 пойыздан 25-ке, ал "Қандыағаш – Тобыл" учаскесінде 7 пойыздан 25-ке дейін артады", – деп атап өтті Нұрлан Сауранбаев.

Министрдің айтуынша, бұл жобалар Қазақстанның толыққанды теміржол қаңқасын қалыптастырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық сотқа жүгіну арқылы әділ зейнетақы сомасына қол жеткізді
Қоғам
11:00, Бүгін
Қазақстандық сотқа жүгіну арқылы әділ зейнетақы сомасына қол жеткізді
Елімізде бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақы мөлшері қандай
Қоғам
10:33, Бүгін
Елімізде бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақы мөлшері қандай
Қазақстандықтарға жылу үшін шамамен 1,6 млрд теңге қайтарылады
Қоғам
10:16, Бүгін
Қазақстандықтарға жылу үшін шамамен 1,6 млрд теңге қайтарылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: