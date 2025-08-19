#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
538.57
629.48
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
538.57
629.48
6.71
Қоғам

Степногорскіде анасы 7 айлық сәбиімен жетінші қабаттан құлап қаза тапты

Степногорскіде анасы 7 айлық сәбиімен жетінші қабаттан құлап қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 18:44 Сурет: pixabay
Степногорскіде анасы мен жеті айлық сәбиі жетінші қабаттың терезесінен құлап, қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Мой город" порталының жазуынша, қайғылы оқиға 2025 жылғы 19 тамызда таңғы шамамен 05:00-де болған.

Алдын ала мәліметке сәйкес, әйел туыстарының үйінде қонақта болған.

"Ол қолындағы жеті айлық қызымен бірге терезеден құлап кеткен. Анасы мен сәбиі оқиға орнында көз жұмды", - деп жазады басылым.

Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады. Қайғылы жағдайдың себептері мен мән-жайы анықталып жатыр.

Айта кетейік, тек Астананың өзінде 2025 жылдың басынан бері балалардың терезеден құлауына қатысты 59 жағдай тіркелген, оның 16-сы қаза тапқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қырғызстанда 60 альпинист эвакуацияланды: олардың арасында қазақстандықтар да бар
Қоғам
21:11, Бүгін
Қырғызстанда 60 альпинист эвакуацияланды: олардың арасында қазақстандықтар да бар
ШҚО-да жақында босап шыққан рецидивист колонияға есірткі лақтырмақ болған кезде ұсталды
Қоғам
20:40, Бүгін
ШҚО-да жақында босап шыққан рецидивист колонияға есірткі лақтырмақ болған кезде ұсталды
Алматыда Жароков көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Қоғам
20:31, Бүгін
Алматыда Жароков көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: