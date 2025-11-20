#Халық заңгері
Қоғам

Солтүстік Қазақстанда элеватор жұмысшысы дән сақтау қоймасына құлап, қаза тапты

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 10:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Солтүстік Қазақстан облысының Ақжар ауданында элеватор жұмысшысы биіктігі шамамен 30 метр болатын дән сақтау қоймасына құлап, қаза тапты. Оқиға 2025 жылғы 19 қарашада болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілердегі деректерге қарағанда, куәгерлер дереу құтқарушыларға хабарлаған. Құтқарушылар келгенде әйелдің өмір белгілері жоқ екені анықталған.

Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісінің сұрауына берген жауабында, оқиға бойынша тергеу жүріп жатқанын хабарлады.

"19 қарашада Ақжар ауданының бір ауыл шаруашылық кәсіпорны аумағында дән сақтау қоймасына құлау салдарынан 34 жастағы әйел жұмысшы қаза тапты", – деді СҚО ПД баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу фактісі бойынша полиция қылмыстық іс қозғағаны айтылды.

Еске салсақ, 18 қарашада Алматы облысында 14 жастағы мектеп оқушысы қатты соққыдан қаза тапқаны хабарланған. Отбасы мүшелерінің айтуынша, жоғары сынып оқушылары жасөспірімді алдап, соққыға жығып, өлімге жеткізген.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
