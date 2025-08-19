Алматыда Жароков көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Жароков көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
1-кезең: 20 тамыз сағат 08:00-ден 21 тамыз сағат 06:00-ге дейін әл-Фараби даңғылынан Қожанов көшесіне дейінгі бөлік жабылады.
2-кезең: 21 тамыз сағат 08:00-ден 22 тамыз сағат 06:00-ге дейін Қожанов көшесінен Өтепов көшесіне дейінгі аралық жабылады.
"Жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері, мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген тақтайшалар орнатылады. Маршрутыңызды алдын ала жоспарлауды сұраймыз", - делінген хабарламада.
Еске салайық, көлік қозғалысын шектеуге қатысты барлық ақпарат @AlmatyJoly Telegram-арнасында, аудан әкімдіктерінің әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ, 2GIS пен "Яндекс карталар" сервистерінде жарияланады.
