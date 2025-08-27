#Қазақстан
Қоғам

Алматыда Тілендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады

Алматыда Тлендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 21:47 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жөндеу жұмыстарына байланысты Алматыда Тілендиев көшесінің белгілі бір бөлігі уақытша жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шектеу 27 тамыз сағат 22:00-ден 28 тамыз сағат 06:00-ге дейін күшінде болады.

"Қозғалыс Райымбек батыр даңғылынан Төле би көшесіне дейінгі аралықта тоқтатылады", - деп хабарлады мегаполис әкімдігі.

Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жөндеу жүргізілетін аумақта ескерту белгілері, сондай-ақ мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген стендтер орнатылады.

Айдос Қали
