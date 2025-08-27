Алматыда Тілендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жөндеу жұмыстарына байланысты Алматыда Тілендиев көшесінің белгілі бір бөлігі уақытша жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шектеу 27 тамыз сағат 22:00-ден 28 тамыз сағат 06:00-ге дейін күшінде болады.
"Қозғалыс Райымбек батыр даңғылынан Төле би көшесіне дейінгі аралықта тоқтатылады", - деп хабарлады мегаполис әкімдігі.
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жөндеу жүргізілетін аумақта ескерту белгілері, сондай-ақ мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген стендтер орнатылады.
