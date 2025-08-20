Шымкент әкімі орынбасарына жасалған қастандық: үкім жарияланды
Сотталушы Ернар Жиембай ҚР ҚК-нің 24-бабы 3-бөлігі арқылы 99-бабының 1-бөлігімен айыпталды ("қылмысқа дайындық және қылмысқа оқталу" – "кісі өлтіру").
Сотта анықталғаны: 2025 жылдың 21 сәуірінде Жиембай "Тұрғын үй Шымкент" ЖШС-нің (әкімге қарасты) директоры бола тұра, алкогольдік ішімдік ішкен масаң күйде болып, туындаған бас араздық салдарынан Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Берденовті қасақана өлтіруге оқталып, оған аңшы мылтығынан 5 рет оқ атқан.
"Алайда сотталушыда оқ дәрілері таусылып, жәбірленуші оған қарсылық көрсетіп және оған көмекке қасында болған адамдар келуіне байланысты, Жиембай өзінің қылмыстық ниетін соңына дейін жеткізе алмаған",- делінген ақпаратта.
Сотталушының кінәсі мойындауымен, жәбірленушінің және куәлердің жауаптарымен, заттай дәлелдемелермен, бейнежазбалармен, сот сараптамаларының қорытындыларымен дәлелденді. Ал қылмыстық жауаптылығы мен жазасын жеңілдететін мән-жай ретінде кінәсін ішінара мойындайтындығы, оған шын көңілден өкінетіндігі, бұрын сотты болмағандығы, асырауында 2 жас баласы бары танылды, ал ауырлататын мән-жайлар ретінде қылмысты алкогольден масаң күйінде жасағаны анықталды.
"Осыған байланысты, сот Жиембайды ҚК-нің 24-бабы 3-бөлігі арқылы 99-бабының 1-бөлігімен кінәлі деп танып, оған 9 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындады",- деп қорытындылады сот.
Үкім заңды күшіне енбеген.