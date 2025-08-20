#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.33
626.99
6.71
Қоғам

Мектеп формасы, аяқ киім мен оқу-құралдары: оқу жылы алдында кімдер қосымша төлем ала алады

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 16:49 Фото: Zakon.kz
Оқушыларды мектепке дайындау үшін ата-аналардың есепшоттарына шамамен 20 млрд теңге аударылды. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 20 тамызда ҚР Оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство таратқан ақпаратқа сүйенсек, "Жалпыға бірдей білім беру" қоры аясында ата-аналардың және заңды өкілдердің есепшоттарына мектеп формасын, аяқ киім мен оқу-құралдарын сатып алу үшін шамамен 20 млрд теңге аударылды. Қолдау 430 мыңнан астам баланы қамтыды, бұл жалпы алушылар санының 87%-ына жуық.


"2025 жылы көмек 500 мыңнан астам балаға көрсетіледі. Оның ішінде – жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалғандар, аз қамтамасыз етілген және атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылардың балалары, сондай-ақ өмірлік қиын жағдайға тап болған балалар бар",- делінген ақпаратта.

Бүгінде Астана мен Шымкент қалаларында қаражат толық көлемде аударылып, 100% отбасы көмек алды.

"Өңірлер ата-аналардың есепшоттарына қаражатты белсенді түрде аударуда. Көмек алғандар сатып алынған тауарларды растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Төлемді алу үшін өтініш жазу жеткілікті", — деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.

2025 жылы "Жалпыға бірдей білім беру" қоры бойынша жалпы қаржыландыру көлемі 23,1 млрд теңгені құрайды. Төлем мөлшері өңірлік бюджетке сәйкес, мәслихат шешімі негізінде белгіленеді және бір балаға кемінде 46 228 теңгеден төмен болмауы тиіс.

Бұған дейін оқушыны бір мектептен екінші мектепке eGov.kz порталы арқылы қалай ауыстыруға болатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада "Қазақстан тарихы Kazinform фотосуреттерінде" көрмесі ашылды
Қоғам
20:55, Бүгін
Астанада "Қазақстан тарихы Kazinform фотосуреттерінде" көрмесі ашылды
21 тамызда еліміздің қос өңірінде аптап ыстық болатыны ескертіледі
Қоғам
18:40, Бүгін
21 тамызда еліміздің қос өңірінде аптап ыстық болатыны ескертіледі
Aitu-ға көшу: цифрлық даму министрлігі WhatsApp пен Telegram-ға қатысты мәлімдеме жасады
Қоғам
17:31, Бүгін
Aitu-ға көшу: цифрлық даму министрлігі WhatsApp пен Telegram-ға қатысты мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: