Оқу-ағарту министрлігіне жаңа функциялар берілді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Үкіметтің 2025 жылғы 29 қазандағы қаулысымен ҚР Оқу-ағарту министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, ережені Министрліктің келесі функциялары толықтырды:
- Халықаралық мектептер мәртебесін беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- Халықаралық мектеп мәртебесін беру;
- облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың білім беруді басқару органдарының бірінші басшыларының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын келісу;
- бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша зерттеулердің, консалтингтік қызметтердің құнын айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша мемлекеттік тапсырманың құнын айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- сатудан түскен ақшасы олардың иелігінде қалатын білім беру саласындағы мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу жөніндегі ақылы қызмет түрлерін жүзеге асыру, олардың иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) білім беру саласындағы мемлекеттік мекемелердің өткізуінен түскен ақшаны пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- нысаналы Салымды пайдалану туралы есептілікті, оны ұсыну нысандары мен мерзімдерін, сондай-ақ бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша нысаналы салымды пайдаланудың барысы мен нәтижелері туралы ұсынылатын ақпаратқа қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту;
- бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша заттай нормаларды әзірлеу және бекіту;
- білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жобаны іске асыру кезінде бюджеттің атқарылу рәсімдерін әзірлеу және бекіту;
- орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, квазимемлекеттік сектор субъектілері, тиісті саланың (саланың) уәкілетті органдары және өзге де заңды тұлғалар жүзеге асыратын мониторинг нәтижелерінің жариялануын қамтамасыз ету;
- әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының бір бөлігін аудару нормативін белгілеу;
- Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірістің бір бөлігін бюджетке толық және уақтылы аударуын бақылауды жүзеге асыру;
Бірнеше функциялар жаңа редакцияда көрсетілген:
- жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың, ғылыми жобалардың халықаралық конкурстарының және орындаушылардың халықаралық конкурстарының, соңғы үш жылдың жеңімпаздары мен жүлдегерлері (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына білім беру грантын және оларды іріктеу өлшемшарттарын бере отырып қабылданатын спорттық жарыстардың тізбесін қалыптастыру және бекіту;
- білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерінің заңға бағынышты мінез-құлқын қалыптастыруға бағытталған бағдарламалар мен әдістемелерді әзірлеу және білім беру ұйымдарының жұмыс тәжірибесіне енгізу, сондай-ақ оларды іске асыру мониторингін және білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерінің құқықтық сауаттылығы мен қорғалу деңгейіне зерттеулер жүргізу мониторингін жүзеге асыру.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
