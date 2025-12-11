Еңбек министрлігіне жаңа функциялар берілді
Үкіметтің 2025 жылғы 8 желтоқсандағы қаулысымен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, 2026 жылғы 19 қаңтардан бастап жаңа редакцияда Министрліктің функциялары баяндалды:
- салалық келісімдерді тіркеуді жүзеге асыру;
- әлеуметтік қызметкерлер қызметінің функциялары мен сипатын айқындау, мамандықтар тізбесін және оларға қойылатын біліктілік талаптарын белгілеу.
Жаңа міндеттер де қосылды:
- дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп мемлекеттік дене шынықтыру-спорт ұйымдарының бірінші басшыларын лауазымдарға тағайындау, лауазымдардан босату қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы уәкілетті орган айқындайтын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар ҚР Мемлекеттік туымен жүзетін кеме экипажының құрамына кіре алатын шарттарды келісу;
- еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу жөніндегі нысандарды әзірлеу және бекіту;
- әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ олардың асырауындағы, еңбек қызметін жүзеге асырмайтын адамдарды жұмыссыз отбасы мүшелері ретінде тіркеу және есептен шығару қағидалары мен жағдайларын әзірлеу және бекіту;
- жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарына жеңілдіктер мен өтемақылар беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру көлемі бойынша жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға ұсыныстар енгізу;
- ұйымдардың жұмылдыру дайындығын жоспарлау, ұйымдастыру және оған басшылық ету, жұмылдыру Тапсырыстары бар ұйымдардың жұмылдыру дайындығына ҚР жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру қағидаларында белгіленген тәртіппен бағалау жүргізу;
- жұмылдыру тапсырыстарын орындауға ұйымдармен шарттар жасасу, жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға банкроттық, қайта ұйымдастыру, тарату, жұмылдыру Тапсырыстары бар ұйымдардың жұмыс бейінін өзгерту кезінде белгіленген жұмылдыру тапсырыстарын алу және беру туралы ұсыныстар енгізу;
- жұмылдыру жоспарларын орындауға дайындық бойынша ҚР Жергілікті атқарушы органдарымен өзара іс-қимыл жүргізу;
- жұмылдыру тапсырыстарын белгілеу үшін ұйымдардың өндірістік, қаржылық, қоймалық мүмкіндіктері туралы ақпаратты жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға ұсыну;
- әскери міндеттілерді брондау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;
- жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы ҚР заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;
- жұмылдыру жарияланған кезде ҚР Жергілікті атқарушы органдарымен өзара іс-қимылда ұйымдарды әскери жағдай режиміне көшіру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізуді ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
- жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;
- Министрліктің жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органмен келісу және жұмылдыру жоспарын әзірлеу;
- жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
- бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша зерттеулер мен консалтингтік қызметтердің құнын айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша мемлекеттік тапсырманың құнын айқындау қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша заттай нормаларды әзірлеу және бекіту;
- ведомстволық бюджет комиссиясын құру, оның жұмыс органын айқындау, ол туралы ережені, құзыреті мен құрамын бекіту;
- Мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақшасы олардың иелігінде қалатын ақылы қызмет түрлерін жүзеге асыру, мемлекеттік мекемелердің өз иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны пайдалану қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы ұйымдарда бос жұмыс орындарына конкурс өткізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы ұйымдарда бос жұмыс орындарының болуы туралы мәліметтерді жариялау қағидаларын әзірлеу және бекіту;
- ведомстволық бағынысты ұйымдарда немесе орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы әкімшілік-басқару персоналы санының нормативтерін белгілеу қағидаларын әзірлеу және бекіту.
Қаулы 2025 жылғы 21 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
