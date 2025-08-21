Абай облысындағы жол апаты: зардап шеккен балалардың жағдайы туралы не белгілі
Министр кеше Астанадағы №2 көпсалалы балалар ауруханасына жеткізілген екі баланың жағдайымен өзі танысты.
"Жол апатынан кейін травматикалық шок жағдайында, аяқ пен қол жарақаттарымен түскен баланың жағдайын тұрақтандыру мүмкін болды. Бүгін ол жансақтау бөлімінен жалпы палатаға ауыстырылады", - деп хабарлады дәрігерлер.
Ақмарал Әлназарова балалар ауруханасының дәрігерлерімен кездесіп, оқиғадан кейін алғашқы сағаттардан бастап шұғыл көмек көрсеткен мультидисциплинарлық бригадалардың жұмысына ризашылығын білдірді.
Сонымен қатар министр зардап шеккен баланың анасымен сөйлесіп, шын жүректен қолдау сөздерін жеткізіп, тез сауығып кетуін тіледі.
"Балалардың денсаулығы мен өмірі – басты басымдық. Мемлекет олардың сауығып кетуі үшін бар мүмкіндікті жасайды. Жас пациенттердің өмірін сақтап қалуға дереу кіріскен дәрігерлерге алғысымды білдіремін. Балаларға тезірек сауығып кетуді, ал олардың туыстарына осы ауыр сәтте күш пен төзім тілеймін", - деп атап өтті Ақмарал Әлназарова.
Айта кетейік, министрлік зардап шеккен балалардың емін ерекше бақылауда ұстайтынын хабарлады.
Еске салайық, қайғылы жол апаты 2025 жылғы 19 тамызда сағат 16:00 шамасында Абай облысы Үржар ауданының Бестерек ауылында болған. Алдын ала деректерге сәйкес, Toyota маркалы көліктің 55 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай, үй қақпасының жанында, жолдан 10 метр қашықтықта тұрған алты баланы қағып кеткен.
Оқиға салдарынан екі бала оқиға орнында көз жұмды, біреуі медициналық мекемеге барар жолда қайтыс болды. Тағы үшеуі түрлі жарақаттармен ауруханада жатыр.
Апат бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сараптама оның жол апаты кезінде мас болмағанын анықтады. Сот санкциясымен ол екі ай мерзімге қамауда алынды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Абай облысына Әскери-әуе күштерінің ұшағымен астаналық дәрігерлер – нейрохирург, травматолог және реаниматолог жіберілді.