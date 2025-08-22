Қазақстандықтар Ф-2 анықтамасын қайдан және қалай ала алады
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) 2025 жылдың 21 тамызында қазақстандықтар Ф-2 анықтамасын қайдан және қалай ала алатынын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство Ф-2 (жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтардың (кепілде болу, тыйым салу) жоқтығы туралы анықтаманы eGov.kz порталында және eGov Mobile қосымшасында алуға болатынын атап өтті.
Анықтаманы Gov Mobile мобильді қосымшасында алу үшін:
- Авторизациядан өтіңіз;
- "Мемлекеттік қызметтер" – "Жылжымайтын мүлік және ТКШ" бөлімін таңдаңыз;
- "Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және жеке тұлғалар үшін оның техникалық сипаттамалары туралы ақпарат (2-Нысан)" қызметіне өтінім беріңіз;
- Анықтаманы кімге алып жатқаныңызды көрсетіңіз;
- Қажетті жолдарды толтырыңыз;
- Өтінімге қол қойыңыз;
- Қызмет нәтижесімен Жеке кабинетте танысыңыз.
