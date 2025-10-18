#Қазақстан
Қоғам

Ф‑2 анықтамасы: Қазақстанда не үшін қажет және оны қалай алуға болады

Документы, папки, справки, бумаги, дела, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 15:12 Фото: freepik
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ-тың (ҰАТ) баспасөз қызметі қазақстандықтарға Ф‑2 анықтамасының маңыздылығын еске салды және оны қалай алуға болатынын көрсетіп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰАТ-тың хабарлауынша, азаматтар Ф‑2 анықтамасын eGov.kz порталы мен eGov Mobile қосымшасы арқылы ала алады. Бұл анықтама жылжымайтын мүлікте ешқандай ауыртпалық (кепіл, кіріп-тартып қою, тыйым салу) жоқ екенін растайды.

eGov.kz порталы арқылы анықтаманы алу жолдары:

  • Авторизация жасау (кіру) — жеке кабинетке кіру.
  • "Азаматтарға" → "Жылжымайтын мүлік" бөліміне өту.
  • "Сатып алу, сату, жалға беру" бөлімінде "Жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтардың жоқтығы (кепіл, тыйым салу) туралы Ф‑2 анықтама" қызметін таңдау.
  • Қызметті кімге алатыныңызды көрсету (өзіңізге немесе үшінші тұлғаға).
  • Қажетті өрістерді толтыру.
  • Өтінішке қол қою — қолжетімді әдістердің бірімен (электронды қол қою қолданылады).
  • Қызмет нәтижесіне Жеке кабинет арқылы қол жеткізу.

Видео нұсқаулық арқылы eGov Mobile қосымшасында Ф‑2 анықтамасын қалай алуға болатынын көруге болады.

