Ф‑2 анықтамасы: Қазақстанда не үшін қажет және оны қалай алуға болады
Фото: freepik
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ-тың (ҰАТ) баспасөз қызметі қазақстандықтарға Ф‑2 анықтамасының маңыздылығын еске салды және оны қалай алуға болатынын көрсетіп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҰАТ-тың хабарлауынша, азаматтар Ф‑2 анықтамасын eGov.kz порталы мен eGov Mobile қосымшасы арқылы ала алады. Бұл анықтама жылжымайтын мүлікте ешқандай ауыртпалық (кепіл, кіріп-тартып қою, тыйым салу) жоқ екенін растайды.
eGov.kz порталы арқылы анықтаманы алу жолдары:
- Авторизация жасау (кіру) — жеке кабинетке кіру.
- "Азаматтарға" → "Жылжымайтын мүлік" бөліміне өту.
- "Сатып алу, сату, жалға беру" бөлімінде "Жылжымайтын мүлікке ауыртпалықтардың жоқтығы (кепіл, тыйым салу) туралы Ф‑2 анықтама" қызметін таңдау.
- Қызметті кімге алатыныңызды көрсету (өзіңізге немесе үшінші тұлғаға).
- Қажетті өрістерді толтыру.
- Өтінішке қол қою — қолжетімді әдістердің бірімен (электронды қол қою қолданылады).
- Қызмет нәтижесіне Жеке кабинет арқылы қол жеткізу.
Видео нұсқаулық арқылы eGov Mobile қосымшасында Ф‑2 анықтамасын қалай алуға болатынын көруге болады.
