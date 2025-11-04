#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.49
601.07
6.47
Қоғам

Ел азаматтарына 1414 атынан әрекет ететін алаяқтар туралы ескертілді

SMS-код, 1414, алаяқтар, ҰАТ , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 17:54 Сурет: pexels
2025 жылғы 4 қарашада "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) баспасөз қызметі қазақстандықтарға жүгініп, маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ел азаматтарына 1414 атынан әрекет ететін алаяқтар бары еске салынады.

"Соңғы кезде пошта, банк, байланыс операторы, мемлекеттік орган, техникалық қолдау немесе курьер қызметінің қызметкерлері ретінде өздерін таныстыратын және 1414 атынан әрекет ететін алаяқтар көбейіп кетті. Олар сіздің жеке деректеріңіз бен телефоныңызға қол жеткізуді көздейді". "ҰАТ" АҚ баспасөз қызметі

Сіздің білуіңіз керек маңызды ақпарат:

  • 1414-тен келген SMS-код пен ЭЦҚ кілттерін үшінші тұлғаларға беруге болмайды;
  • күдікті сілтемелерге өтпеңіз;
  • бейтаныс адамдардың өтінішімен бөгде қосымшаларды орнатпаңыз;
  • күмәндансаңыз — 1414 байланыс орталығына қайта хабарласыңыз.

Пайдалы байланыстар:

  • 1414 – байланыс орталық.
  • 102 – полицияға алаяқтық туралы хабарлау.


"Маңызды: Біз бизнес-аккаунттарды пайдаланбаймыз және мессенджерлерде (WhatsApp, Signal, Viber және т.б.) қолданушыларға хабарлама жібермейміз. Деректеріңізді қорғаңыз. Тек ресми дереккөздерге сеніңіз". "ҰАТ" АҚ баспасөз қызметі

Бұған дейін Астанада өтірік "пәтер сатамын" деп 42 адамды алдаған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қанша зейнет жасындағы адам тұрады
18:58, Бүгін
Қазақстанда қанша зейнет жасындағы адам тұрады
Қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде маңызды ескерту жасалды
18:22, 30 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде маңызды ескерту жасалды
"ҰАТ" АҚ сервистері уақытша жұмыс істемейтіні ескертілді
15:58, 07 маусым 2025
"ҰАТ" АҚ сервистері уақытша жұмыс істемейтіні ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: