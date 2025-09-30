#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
549.06
644.87
6.66
Қоғам

Қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде маңызды ескерту жасалды

Қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде маңызды ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 18:22 Сурет: pexels
Бүгін, 2025 жылғы 30 қыркүйекте "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) қазақстандықтарға маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы мәлімет ҰАТ-тың Instagram-ында жарияланды.

"Құрметті пайдаланушылар, мемлекеттік қызметтерді алу және электрондық үкімет жүйелерімен жұмыс істеу үшін Мобильді азаматтар базасына тіркелу қажет", - делінген хабарламада. 

Сонымен қатар азаматтарға телефон нөмірін Мобильді азаматтар базасында тіркеу және қайта тіркеу eGov.kz порталы арқылы жүзеге асырылатыны ескертілді.

ҰАТ мамандары мұны қалай жасау керегін де көрсетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Қайрат" пен "Реал Мадрид" матчына келетін жанкүйерлерге маңызды ақпарат хабарланды
14:46, Бүгін
"Қайрат" пен "Реал Мадрид" матчына келетін жанкүйерлерге маңызды ақпарат хабарланды
Үшінші мәрте шаңырақ көтерген Дәурен Айдарқұлов желі қолданушыларының сынына қалды
16:11, 29 қыркүйек 2025
Үшінші мәрте шаңырақ көтерген Дәурен Айдарқұлов желі қолданушыларының сынына қалды
Қазақстан жүзуден ірі турнирде 4 медаль иеленді
12:05, 29 қыркүйек 2025
Қазақстан жүзуден ірі турнирде 4 медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: