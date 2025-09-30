Қазақстандықтарға мемлекеттік қызметтерді алу кезінде маңызды ескерту жасалды
Сурет: pexels
Бүгін, 2025 жылғы 30 қыркүйекте "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (ҰАТ) қазақстандықтарға маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы мәлімет ҰАТ-тың Instagram-ында жарияланды.
"Құрметті пайдаланушылар, мемлекеттік қызметтерді алу және электрондық үкімет жүйелерімен жұмыс істеу үшін Мобильді азаматтар базасына тіркелу қажет", - делінген хабарламада.
Сонымен қатар азаматтарға телефон нөмірін Мобильді азаматтар базасында тіркеу және қайта тіркеу eGov.kz порталы арқылы жүзеге асырылатыны ескертілді.
ҰАТ мамандары мұны қалай жасау керегін де көрсетті.
