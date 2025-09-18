#Қазақстан
Қаржы

Қазақстандағы микроқаржы ұйымдарына маңызды ескерту жасалды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 16:43 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның қаржылық мониторинг агенттігі 2025 жылғы 18 қыркүйекте микроқаржы қызметімен айналысатын кәсіпкерлерге маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұрын хабарланғандай, АФМ азаматтардан микроқарыздар бойынша заңсыз сыйақылар алу фактілері бойынша тағы 14 істі тергеп жатыр. Күдікті ретінде 15 адам анықталған.


"Осыған байланысты микроқаржы қызметін көрсететін кәсіпкерлерді қарыз алушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қатаң сақтау үшін шақырамыз. Азаматтардан заңсыз сыйақы мөлшерін алатын болса, кінәлі тұлғалар заңға сәйкес жауапкершілікке тартылады", – делінген хабарламада, ол бейсенбі күні Telegram-каналда жарияланды.

Сонымен қатар, АФМ бұрын "Актив Ломбард" желісінің иесі Сергей Койновтың ұсталғанын растаған. Агенттіктің нұсқасы бойынша, Койнов компаниясында "қарыз 15 күнге беріліп, сыйақы мөлшері 16,2% болды, бұл заңмен белгіленген шектен төрт есе жоғары". АФМ атап өткендей, осындай схема нәтижесінде "мыңдаған азаматтар, соның ішінде зейнеткерлер мен аз қамтамасыз етілген отбасылар, қарыз тұзағына түсіп қалды".

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
