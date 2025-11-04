#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Қоғам

Астанада пәтер сату сылтауымен 42 адамды алдаған күдікті ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 11:40 Фото: Zakon.kz
Астана қаласында полицейлер құрылыс саласында ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен 52 жастағы ер адамды ұстады.

Тергеу дерегінше, күдікті елордадағы тұрғын үй кешендерінің бірінде азаматтармен пәтер сату сылтауымен брондау туралы келісімшарттар жасасқан. Ол ақша алған соң, құрылыс аяқталғаннан кейін пәтерді меншікке рәсімдеп беремін деп уәде еткен. Алайда тергеу барысында кейбір пәтерлердің бірнеше адамға қатар сатылғаны анықталды.

Қазіргі уақытта полиция 42 алаяқтық дерегін тіркеді. Бір жәбірленушіге келтірілген материалдық шығын көлемі 6,5 миллион теңгеге дейін жеткен. Сонымен қатар күдікті жарнамалаған тұрғын үй кешенінің құрылысы тоқтатылғаны белгілі болды.

Қазір аталған факті бойынша Қылмыстық кодекстің 190-бабы (Алаяқтық) бойынша іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде.

Құқық қорғау органдары азаматтарға жылжымайтын мүлік сатып алу кезінде құжаттардың заңдылығын мұқият тексеріп, тек ресми тіркелген құрылыс компанияларына жүгінуді ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада тұрғынды грантқа түсіріп беремін деп сан соқтырған күдікті ұсталды
11:05, 04 қыркүйек 2025
Астанада тұрғынды грантқа түсіріп беремін деп сан соқтырған күдікті ұсталды
Астанада аяқ киім ұрлаған күдікті қолға түсті
14:58, 13 қазан 2025
Астанада аяқ киім ұрлаған күдікті қолға түсті
Астанада автобуста қымбат телефон ұрлаған күдікті ұсталды
09:13, 09 қазан 2025
Астанада автобуста қымбат телефон ұрлаған күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: