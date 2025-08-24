Франция Президенті Макрон қазақша жазба жариялады
Сурет: Instagram/emmanuelmacron
Франция Президенті Эмманюэль Макрон Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен телефон арқылы әңгімесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол бұл жазбасын Х-тегі парақшасында жариялады.
"Мен жаңа ғана Қазақстан Президенті Тоқаев мырзамен әңгімелестім. Біз стратегиялық әріптестігімізді нығайту мәселесін, әсіресе көлік және энергетика саласында, 2023 жылғы қарашада Қазақстанға жасаған сапарымның және өткен қарашада Президент Тоқаевтың Францияға жасаған мемлекеттік сапарының жалғасы ретінде талқыладық", - деп жазды ол.
Ол сондай-ақ халықаралық жағдайды да: Ресейдің Украинаға қарсы жүргізіп жатқан соғысын және Оңтүстік Кавказдағы жүріп жатқан келіссөздерді қарастырғанын атап өтті.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Франция Президенті Эмманюэль Макронмен телефон арқылы сөйлескенін хабарлаған едік.
