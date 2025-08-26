#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Рустами Эмомалиді "Достық" орденімен марапаттады

26.08.2025 17:01
Президент Тоқаев Рустами Эмомалиді ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.


"Мемлекет басшысы екіжақты стратегиялық серіктестікті нығайтуға өлшеусіз үлес қосқаны үшін Рустами Эмомалиді ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады, делінген хабарламада.
Айдос Қали
