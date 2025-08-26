#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
533.87
621.64
6.64
Қоғам

Алматыда саябақ маңындағы қамыстың арасынан бейтаныс адамның мәйіті табылды

Алматыда саябақ маңындағы қамыстың арасынан бейтаныс адамның мәйіті табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 00:38 Сурет: Zakon.kz
Zakon.kz редакциясына куәгерлер хабарласып, Түрксіб ауданындағы Желтоксан саябағы жанында қамыс арасынан бейтаныс адамның денесі бар көлік табылғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кіші Алматы өзені құятын тоған жанындағы қамыстың арасынан Toyota Camry 25 маркалы көлік шынымен табылған.

Сурет: Zakon.kz

Бұл аумақта жол болмағандықтан, көлік ағаштардың арасымен өткен болуы мүмкін деген болжам бар.

Сурет: Zakon.kz

Қазір оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Олар болған жайттың барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Сурет: Zakon.kz

Сурет: Zakon.kz

Zakon.kz редакциясы қалалық полиция департаментнің баспасөз қызметіне түсінік беруін сұрады.

Еске салайық, бұған дейін Алматы тауларында жоғалып кеткен 18 жастағы жігіттің мәйіті табылғанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында жер сілкінісі сезілді
Қоғам
02:04, 27 тамыз 2025
Маңғыстау облысында жер сілкінісі сезілді
Астанада полицейлер қарияны телефон алаяқтарынан құтқарып қалды
Қоғам
21:44, 26 тамыз 2025
Астанада полицейлер қарияны телефон алаяқтарынан құтқарып қалды
Степногорск ЖЭО-дағы жазатайым оқиға: бір жұмысшы қаза тауып, үшеуі зардап шекті
Қоғам
21:01, 26 тамыз 2025
Степногорск ЖЭО-дағы жазатайым оқиға: бір жұмысшы қаза тауып, үшеуі зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: