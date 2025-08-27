#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда кәсіпкерлердің банк шоттарынан қолма-қол ақша алу қағидалары жаңартылады

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 16:40 Фото: Zakon.kz
Ұлттық банк, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Қаржы министрінің "Кәсіпкерлік субъектілерінің банк шоттарынан қолма-қол ақша алу қағидаларын бекіту туралы" бірлескен қаулысының жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба жаңа редакциядағы қағидаларды бекітуді көздейді. Атап айтқанда, онда:

  • жаңа Салық кодексінің қабылдануын ескере отырып, құжаттағы қолданыстағы сілтемелерді өзектендіру;
  • мәліметтерді ұсынудың жаңа нысандары;
  • кәсіпкерлік субъектілерінің алған қолма-қол ақшасының мақсатты пайдаланылуы туралы ақпаратты қамтитын қосымша енгізу қарастырылған.

Ұлттық банкте атап өткендей, жобаны іске асырудың күтілетін мерзімі – 2026 жылдың I тоқсаны.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 12 қыркүйекке дейін көпшілік талқылауына шығарылған.

