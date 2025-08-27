Қазақстанда кәсіпкерлердің банк шоттарынан қолма-қол ақша алу қағидалары жаңартылады
Ұлттық банк, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Қаржы министрінің "Кәсіпкерлік субъектілерінің банк шоттарынан қолма-қол ақша алу қағидаларын бекіту туралы" бірлескен қаулысының жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жоба жаңа редакциядағы қағидаларды бекітуді көздейді. Атап айтқанда, онда:
- жаңа Салық кодексінің қабылдануын ескере отырып, құжаттағы қолданыстағы сілтемелерді өзектендіру;
- мәліметтерді ұсынудың жаңа нысандары;
- кәсіпкерлік субъектілерінің алған қолма-қол ақшасының мақсатты пайдаланылуы туралы ақпаратты қамтитын қосымша енгізу қарастырылған.
Ұлттық банкте атап өткендей, жобаны іске асырудың күтілетін мерзімі – 2026 жылдың I тоқсаны.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 12 қыркүйекке дейін көпшілік талқылауына шығарылған.
