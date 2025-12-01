#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда кәсіпкерлерді несиелендіруді ынталандыру бойынша жаңа шаралар ұсынылуда

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 09:24 Фото: pixabay
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк қызметін реттеу мәселелері бойынша түзетулер дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатпен нақтыланғандай:

  • шағын және орта бизнес субъектілеріне кредиттер бойынша өтімділік және тәуекел-саралаудың жекелеген коэффициенттерінің жеңілдетілген мәндерін сақтау;
  • "ДАМУ" КДҚ" АҚ немесе "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ кепілдігімен қамтамасыз етілген шағын және орта бизнес субъектілеріне ислам банктерінің қарыздары бойынша тәуекел-саралауды белгілеу;
  • "А-" төмен емес рейтингі бар шетелдік банктердің кепілдіктерін қарыздар бойынша қамтамасыз ету ретінде тану тәртібін нақтылау көзделеді.

Сондай-ақ банк қызметін реттеуге бағытталған өзге де түзетулер көзделеді.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі түзетулер екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін, банктердің экономиканың нақты секторына кредит беруді ынталандыруға бағытталған қаулыларға енгізілгенін атап өтті.

Қазақстан Республикасы президентінің 2023 жылғы 16 қыркүйектегі № 353 Жарлығымен бекітілген 2023 жылғы 1 қыркүйектегі Мемлекет басшысының "Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 78-тармағы инновациялар үшін негіз болып табылады.

Жоба 2025 жылғы 15 желтоқсанға дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
