Ақтөбе облысында ауыл тұрғындары мал ұрлады деген күдікпен ұсталды
"Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында криминалдық полиция қызметкерлері күдіктілердің жеке басын анықтады. Олардың екеуі – ауыл тұрғыны, ал үшіншісі Ақтөбе қаласының тұрғыны болып шықты.
Тергеу барысында 20 және 22 жастағы екі ауыл тұрғыны облыс орталығындағы танысының жүк көлігі арқылы ұрланған малды Ақтөбеге жеткізгені белгілі болды. Олар ұрланған қойлардың төртеуін сойып, етін қала дүкендерінің біріне 220 мың теңгеге сатып жіберген. Қалған қойларды күдіктілердің бірі Ақтөбедегі танысының үйіне апарған.
Жедел-іздестіру шаралары кезінде полиция ұрланған малдың етін және бас сүйектерін тәркіледі.
Қазіргі уақытта күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, күдіктілер мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.