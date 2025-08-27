#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Ақтөбе облысында ауыл тұрғындары мал ұрлады деген күдікпен ұсталды

Ақтөбе облысында ауыл тұрғындары мал ұрлады деген күдікпен ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 20:50 Сурет: polisia.kz
16 тамызда Ақтөбе облысы Қобда ауданындағы шаруа қожалықтарының бірінен ұсақ мал ұрланғаны туралы полицияға хабарлама түсті. Белгісіз адамдар түнгі уақытта қораға заңсыз кіріп, жасырын түрде 15 қойды алып кеткен. Жәбірленуші келтірілген материалдық шығынды 1 млн 200 мың теңгеге бағалады.

"Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында криминалдық полиция қызметкерлері күдіктілердің жеке басын анықтады. Олардың екеуі – ауыл тұрғыны, ал үшіншісі Ақтөбе қаласының тұрғыны болып шықты.

Тергеу барысында 20 және 22 жастағы екі ауыл тұрғыны облыс орталығындағы танысының жүк көлігі арқылы ұрланған малды Ақтөбеге жеткізгені белгілі болды. Олар ұрланған қойлардың төртеуін сойып, етін қала дүкендерінің біріне 220 мың теңгеге сатып жіберген. Қалған қойларды күдіктілердің бірі Ақтөбедегі танысының үйіне апарған.

Жедел-іздестіру шаралары кезінде полиция ұрланған малдың етін және бас сүйектерін тәркіледі.

Қазіргі уақытта күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, күдіктілер мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда Конституция күнінде қайда баруға болады
Қоғам
22:04, Бүгін
Алматыда Конституция күнінде қайда баруға болады
Алматыда Тілендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
Қоғам
21:47, Бүгін
Алматыда Тілендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
Алматы полициясы іздеуде жүрген тоғыз адамды қолға түсірді
Қоғам
21:16, Бүгін
Алматы полициясы іздеуде жүрген тоғыз адамды қолға түсірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: