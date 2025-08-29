#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Қоғам

Алматыдағы екі ХҚКО кезекшілік жұмыс кестесіне көшеді: нені білу керек

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 15:58 Фото: gov4c.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының Алматы қаласы бойынша филиалдары – Жетісу ауданындағы (Серіков көшесі, 6а) және Медеу ауданындағы (Марков көшесі, 44) Халыққа қызмет көрсету орталықтары кезекшілік тәртіппен жұмыс істей бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кезекші ХҚКО азаматтарды жұмыс күндері сағат 9:00 ден 20:00-ге дейін, ал сенбіде-9:00-ден 13:00-ге дейін қабылдайды.

Дәл осы уақыт режимімен, қаладағы екі кезекші мамандандырылған ХҚКО мекенжайлары:

  • Саялы ш/а., Аққайнар көшесі, 1
  • Кемел ш/а., Ақсуат көшесі, 118

Мамандандырылған орталықтардың жұмыс кестесі:

Дүйсенбі-жұма:

  • Мемлекеттік қызметтерге өтініш қабылдау: 09:00 18:00
  • Құжаттарды беру секторы: 09:00 20:00 (үзіліссіз)

Сенбі:

  • Өтініш қабылдау: 09:00 12:00
  • Құжаттарды беру: 09:00 13:00


"Қалған барлық ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс күндері: 09:00 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Сенбі - демалыс күні",- деп атап өтті "Азаматтарға арналған үкімет" баспасөз қызметі

Мұнымен қоса, мемлекеттік қызметтерді "ХҚКО" қосымшасында, электрондық үкімет порталында немесе екінші деңгейдегі банктердің мобильдік қосымшаларында бейнеқоңырау арқылы онлайн алуға болатыны еске салынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Дүкендерде "ескі" 5000 теңгелік банкноттарды қабылдамауы мүмкін бе
Қоғам
16:12, Бүгін
Дүкендерде "ескі" 5000 теңгелік банкноттарды қабылдамауы мүмкін бе
Қазақстанда тұтынушылық несиелер беру шарттары қатаңдауы мүмкін
Қоғам
16:05, Бүгін
Қазақстанда тұтынушылық несиелер беру шарттары қатаңдауы мүмкін
APEC PetroTechnic: жаңа оқу жылында 225 талапкер грант иегері атанды
Қоғам
15:36, Бүгін
APEC PetroTechnic: жаңа оқу жылында 225 талапкер грант иегері атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: