Алматыдағы екі ХҚКО кезекшілік жұмыс кестесіне көшеді: нені білу керек
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының Алматы қаласы бойынша филиалдары – Жетісу ауданындағы (Серіков көшесі, 6а) және Медеу ауданындағы (Марков көшесі, 44) Халыққа қызмет көрсету орталықтары кезекшілік тәртіппен жұмыс істей бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кезекші ХҚКО азаматтарды жұмыс күндері сағат 9:00 ден 20:00-ге дейін, ал сенбіде-9:00-ден 13:00-ге дейін қабылдайды.
Дәл осы уақыт режимімен, қаладағы екі кезекші мамандандырылған ХҚКО мекенжайлары:
- Саялы ш/а., Аққайнар көшесі, 1
- Кемел ш/а., Ақсуат көшесі, 118
Мамандандырылған орталықтардың жұмыс кестесі:
Дүйсенбі-жұма:
- Мемлекеттік қызметтерге өтініш қабылдау: 09:00 18:00
- Құжаттарды беру секторы: 09:00 20:00 (үзіліссіз)
Сенбі:
- Өтініш қабылдау: 09:00 12:00
- Құжаттарды беру: 09:00 13:00
"Қалған барлық ХҚКО мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс күндері: 09:00 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Сенбі - демалыс күні",- деп атап өтті "Азаматтарға арналған үкімет" баспасөз қызметі
Мұнымен қоса, мемлекеттік қызметтерді "ХҚКО" қосымшасында, электрондық үкімет порталында немесе екінші деңгейдегі банктердің мобильдік қосымшаларында бейнеқоңырау арқылы онлайн алуға болатыны еске салынды.
