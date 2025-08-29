Қазақстанда мемлекеттік қызметтер 2025 жылы онлайн-форматқа көшіріледі
Сурет: gov4c.kz
Қазақстанның Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Дмитрий Мун 2025 жылғы 29 тамызда ОКҚ-дағы брифингіде жылдың соңына дейін қандай мемлекеттік қызметтер онлайн-форматқа ауыстырылатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Дмитрий Мунның мәлімдеуінше, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мемлекеттік органдармен бірлесіп, бірқатар мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру және тек онлайн форматта көрсету бойынша жол карталарын әзірлеген. Олардың ішінде жеке куәлікті ауыстыру, ЭЦҚ беру және жүргізуші куәлігін беру бар.
"Жүргізуші куәлігін ауыстыру қызметі толықтай онлайн іске асырылды, ал жүргізуші куәлігін алғаш рет алу үшін өтініш беру және емтиханға жазылу Астанада пилоттық режимде іске қосылды. Жақын арада бұл жүйе Қазақстан бойынша кеңейтіледі", - деді вице-министр.
Оның айтуынша, жуық арада тағы үш қызмет іске қосылады. Олар:
- Көлікті тіркеу (автосалоннан шыққан жаңа автокөліктің алғашқы тіркеуі), тұрғылықты жері бойынша тіркеу және жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау;
- Жылжымайтын мүлікті тіркеу;
- Шетелдіктерге ЖСН беру;
- Еңбекші иммигранттарға рұқсат беру;
- Кадастрлық паспорт беру.
Вице-министрдің айтуынша, бұл қызметтердің барлығы жыл соңына дейін іске қосылады. Барлық 10 қызмет онлайн форматқа көшіріліп, қағаз түрінде көрсетуден алынып тасталғаннан кейін, ХҚО-ларға түсетін жүктеме екі есе азаяды деп күтілуде.
