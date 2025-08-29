#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда қылмыс деңгейі айтарлықтай төмендеді

Қазақстанда қылмыс деңгейі айтарлықтай төмендеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 19:36 Сурет: Zakon.kz
Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтың айтуынша, Қазақстанда қылмыс саны 13% азайды. Оның сөзінше, күн сайын 14 мыңнан астам полиция қызметкері мен Ұлттық ұлан әскери қызметшілері қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ мәліметінше, 15 мыңнан астам патрульдеу бағыты әзірленіп, олардың арқасында проблемалық аймақтардың басым бөлігі қамтылды. Сонымен қатар қайталанатын қылмыстардың алдын алу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.

Бұл шаралар алғашқы нәтижесін берді. Осы жылдың басынан бері қоғамдық орындарда, көшелерде және бұрын сотталғандар арасында құқықбұзушылықтар азайған.

Полицияның үйлесімді әрекеттерінің арқасында 10 мыңнан астам қылмыс ашылып, шамамен 10 млн әкімшілік құқықбұзушылықтың жолы кесілді.

"Біздің жұмысымыздың негізі – "Заң және Тәртіп" қағидасы. Алдын алу шараларының нәтижесінде қылмыс саны 13%-ға төмендеді – бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 мыңға аз. Қазір кісі өлтіру, қарақшылық, тонау, бұзақылық, ұрлық пен мал ұрлығы азайды. Бұрын сотталғандар жасаған, қоғамдық орындарда және қару қолданумен жасалған қылмыстар да төмендеді. Сонымен қатар олардың ашылу деңгейі жақсарды", - деп атап өтті Сәденов.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда бұрын жасалған 430 қылмыс ашылып, іздеуде жүрген 179 адам ұсталғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
