ҚР ІІМ басшысы көбіне кімдердің қылмыс жасайтынын айтып берді
Фото: pexels
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 13 қазандағы көшпелі Үкімет сағатында Қазақстанда қылмысты кім жиі жасайтынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ержан Сәденов қылмыс әлеуметтік құбылыс екенін және көптеген факторларға – экономикалық, көші-қон, мәдени, демографиялық және басқа да процестерге байланысты екенін атап өтті.
"Талдау көрсеткендей, қылмыскерлердің 80%-ы жұмыссыз, үштен бірі бұрын сотталған, жеке адамға қарсы қылмыстардың 30%-ы мас күйінде жасалған", – деді ІІМ басшысы.
Оның жауабын Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева толықтырды.
"Жыл сайын 60 мыңға жуық адам қылмыстық құқық бұзушылық жасайды, оның 85-ы ер адамдар, 15%-ы әйелдер. 93,8% немесе 56 788 адам – Қазақстан азаматтары, 2,9% немесе 1783 адам – ТМД азаматтары және шетелдіктер. Көбінесе қылмыстық құқық бұзушылықтарды 21 жастан 39 жасқа дейінгі адамдар жасайды. Осылайша, қылмыскердің әлеуметтік портреті пайда болады – бұл жоғары білімі жоқ (81%), жұмыссыз (77%), мас күйіндегі (15%) 20-40 жастағы ер адам.
Оның айтуынша, мемлекет сапалы білім беруді қамтамасыз етуге, жұмыс орындарын құруға, еңбекақы төлеуге лайықты күш-жігер жұмсауы қажет.
Бұған дейін Астанада аяқ киім ұрлаған күдікті қолға түскенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript