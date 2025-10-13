#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

ҚР ІІМ басшысы көбіне кімдердің қылмыс жасайтынын айтып берді

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 16:02 Фото: pexels
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 13 қазандағы көшпелі Үкімет сағатында Қазақстанда қылмысты кім жиі жасайтынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ержан Сәденов қылмыс әлеуметтік құбылыс екенін және көптеген факторларға – экономикалық, көші-қон, мәдени, демографиялық және басқа да процестерге байланысты екенін атап өтті.

"Талдау көрсеткендей, қылмыскерлердің 80%-ы жұмыссыз, үштен бірі бұрын сотталған, жеке адамға қарсы қылмыстардың 30%-ы мас күйінде жасалған", – деді ІІМ басшысы.

Оның жауабын Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева толықтырды.

"Жыл сайын 60 мыңға жуық адам қылмыстық құқық бұзушылық жасайды, оның 85-ы ер адамдар, 15%-ы әйелдер. 93,8% немесе 56 788 адам – Қазақстан азаматтары, 2,9% немесе 1783 адам – ТМД азаматтары және шетелдіктер. Көбінесе қылмыстық құқық бұзушылықтарды 21 жастан 39 жасқа дейінгі адамдар жасайды. Осылайша, қылмыскердің әлеуметтік портреті пайда болады – бұл жоғары білімі жоқ (81%), жұмыссыз (77%), мас күйіндегі (15%) 20-40 жастағы ер адам.

Оның айтуынша, мемлекет сапалы білім беруді қамтамасыз етуге, жұмыс орындарын құруға, еңбекақы төлеуге лайықты күш-жігер жұмсауы қажет.

Бұған дейін Астанада аяқ киім ұрлаған күдікті қолға түскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ІІМ басшысы зейнеткердің қабырғасын сындырған полицейге қатысты пікір білдірді
19:15, Бүгін
ІІМ басшысы зейнеткердің қабырғасын сындырған полицейге қатысты пікір білдірді
ІІМ туристер үшін қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр
20:15, 10 маусым 2025
ІІМ туристер үшін қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр
ІІМ басшысы самокат тізгіндеудегі басты мәселелерді көтерді
16:11, 03 қыркүйек 2025
ІІМ басшысы самокат тізгіндеудегі басты мәселелерді көтерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: