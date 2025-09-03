#Қазақстан
Қоғам

ІІМ басшысы самокат тізгіндеудегі басты мәселелерді көтерді

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 16:11 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 3 қыркүйекте Мәжілісте өткен брифингте тұрғындардың электр скутерлерін дұрыс пайдаланбағаны туралы шағымдарының жиілеп кеткенін айтты, деп хабарлайды
  1. Ол самокаттар елде 2023 жылы көлік ретіндеке салды.
"2023 жылы Скутер туралы заң қабылданды, олар көлік ретінде танылды. Заңға сәйкес, олардың рұқсат етілген жылдамдығы сағатына 6 км-ден аспайды. Барлық нормалар қабылданды. Бірақ қоғамда көптеген мәселелер туындауда, олардың ішіндегі ең бастысы – инфрақұрылымның болмауы. Бізде тек 500 км веложол бар. Сондықтан бұл мәселелер талқылануда, біз жұмыс тобына белсенді қатысқымыз келеді", – деді Сәденов.

Оның айтуынша, полиция қабылданған заңға сәйкес жұмыс істейді.

"Көптеген ұсыныстар келіп түседі. Бұл компаниялардың жауапкершіліг

Бұған дейін WhatsApp-та кезекті жаңа функция пайда болмақ екенін жаэғаныбызү

