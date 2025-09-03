ІІМ басшысы самокат тізгіндеудегі басты мәселелерді көтерді
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 3 қыркүйекте Мәжілісте өткен брифингте тұрғындардың электр скутерлерін дұрыс пайдаланбағаны туралы шағымдарының жиілеп кеткенін айтты, деп хабарлайды
- Ол самокаттар елде 2023 жылы көлік ретіндеке салды.
"2023 жылы Скутер туралы заң қабылданды, олар көлік ретінде танылды. Заңға сәйкес, олардың рұқсат етілген жылдамдығы сағатына 6 км-ден аспайды. Барлық нормалар қабылданды. Бірақ қоғамда көптеген мәселелер туындауда, олардың ішіндегі ең бастысы – инфрақұрылымның болмауы. Бізде тек 500 км веложол бар. Сондықтан бұл мәселелер талқылануда, біз жұмыс тобына белсенді қатысқымыз келеді", – деді Сәденов.
Оның айтуынша, полиция қабылданған заңға сәйкес жұмыс істейді.
"Көптеген ұсыныстар келіп түседі. Бұл компаниялардың жауапкершіліг
