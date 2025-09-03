#Қазақстан
Қоғам

ІІМ басшысы самокаттар мәселесі туралы: бірінші кезекте әкімдіктер жұмыс істеуі тиіс

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 15:31 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілісте өткен брифингте әкімдіктердің самокаттарды пайдалану Заңы тұрғысынан жауапкершілігі туралы еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ басшысынан электр скутерлерін пайдалануға қатысты 2023 жылы қабылданған заңнамалық шаралардың тиімділігіне түсініктеме беру сұралды.

"Заң жұмыс істеуі керек – біз барлық шараларды қабылдаймыз. Қалаларда бейнекамералар толы. Бізде бұл бұзушылықтарды анықтауға жеткілікті құралдар бар", – деп сендірді Ержан Сәденов.

Оның айтуынша, самокат тізгіндеушілерінің ережелерді бұзуына бірнеше себеп бар.

"Біріншіден, Инфрақұрылым. Әрине, жаяу жүргінші жолымен жүру дұрыс емес. Мұнда бірқатар шаралар қажет. Бірінші кезекте әкімдіктер жұмыс істеуі тиіс. Олар самокаттардың қайда жүру керектігін анықтауы керек. Осының бәрін заңмен бекітуіміз керек", – деді Ержан Сәденов.

Бұған дейін Қазақстанның шығысында жолдарды тарылту туралы шешім қабылданғанын жазғанбыз.

