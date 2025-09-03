#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Автокөлікті толық қараңғылау және жылдамдықты төмендету: ІІМ позициясы белгілі болды

Автокөлікті толық қараңғылау және жылдамдықты төмендету: ІІМ позициясы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 15:06
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілісте өткен брифингте ведомствоның Қазақстанда автомобильдердің алдыңғы және бүйір әйнетерін қараңғылауды заңдастыру жөніндегі ұстанымын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ержан Сәденов ІІМ Қазақстанда автомобиль әйнектерін қараңғылауды қайта қарау ұсынысына үзілді-кесілді қарсы екенін атап өтті.

"Қазір бізде рұқсат етілген норма бар. Артқы терезелерді қараңғылауға болады – зауыттық стандарттар бар. Ал, барлық әйнектерді қараңғылау қауіп туғызады. Біз бұған қарсымыз, мұндай заң жоқ және мұндай ұсыныстар болған жоқ", – деді ол.

Сондай-ақ журналистер министрдің қалаларда жылдамдықты төмендету туралы ұсынысқа қалай қарайтынын сұрады. ІІМ басшысының айтуынша, мұндай мәселе күн тәртібінде қарастырылмаған.

"Егер қала шегінде айналма жолдар болса, онда 80 км/сағ қозғалыс қарқындылығв рұқсат етілген, осы арқылы кептелістер болмайды. Біз жағдайға байланысты шешетін боламыз және ол әр жерде әр түрлі", – деп толықтырды Ержан Сәденов.

Бұған дейін Алматыда жаңа автобус бағыты ашылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
