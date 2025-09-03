Автокөлікті толық қараңғылау және жылдамдықты төмендету: ІІМ позициясы белгілі болды
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілісте өткен брифингте ведомствоның Қазақстанда автомобильдердің алдыңғы және бүйір әйнетерін қараңғылауды заңдастыру жөніндегі ұстанымын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ержан Сәденов ІІМ Қазақстанда автомобиль әйнектерін қараңғылауды қайта қарау ұсынысына үзілді-кесілді қарсы екенін атап өтті.
"Қазір бізде рұқсат етілген норма бар. Артқы терезелерді қараңғылауға болады – зауыттық стандарттар бар. Ал, барлық әйнектерді қараңғылау қауіп туғызады. Біз бұған қарсымыз, мұндай заң жоқ және мұндай ұсыныстар болған жоқ", – деді ол.
Сондай-ақ журналистер министрдің қалаларда жылдамдықты төмендету туралы ұсынысқа қалай қарайтынын сұрады. ІІМ басшысының айтуынша, мұндай мәселе күн тәртібінде қарастырылмаған.
"Егер қала шегінде айналма жолдар болса, онда 80 км/сағ қозғалыс қарқындылығв рұқсат етілген, осы арқылы кептелістер болмайды. Біз жағдайға байланысты шешетін боламыз және ол әр жерде әр түрлі", – деп толықтырды Ержан Сәденов.
