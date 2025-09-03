#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Қазақстанның шығысында жолдарды тарылту туралы шешім қабылданды

Жасанды жол тарылту – Абай облысында жол-көлік оқиғаларына (ЖКО) қарсы күресудің жаңа әдісі. Бұл туралы Zakon.kz-ке облыстық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі хабарлады., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 14:23 Сурет: Абай облысы ПД баспасөз қызметі
Жасанды жол тарылту – Абай облысында жол-көлік оқиғаларына (ЖКО) қарсы күресудің жаңа әдісі. Бұл туралы Zakon.kz-ке облыстық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі хабарлады.

Омск – Майқапшақай трассасын қоса алғанда, қауіпті жол учаскелерінде жолдың жүріс бөлігін жасанды түрде тарылту әдісі енгізілуде.

Бұл шара тәртіп сақшыларының пікірінше, жүргізушілерді жылдамдықты төмендетуге және барынша сақ болуға мәжбүр етеді, бұл қозғалыс қауіпсіздігін айтарлықтай арттырады.

Арнайы назар ұйқы мен шаршаудың рулде болған кездегі алдын алуына аударылуда – бұл жол-көлік оқиғаларының жасырын, бірақ өте қауіпті себептерінің бірі.

Сонымен қатар, жол-патрульдік полиция қызметкерлері жүргізушілермен профилактикалық әңгімелер жүргізуде.

"Қолданылып жатқан шаралардың басты мақсаты – азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау, өңірдегі жолдардағы тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету", – деп хабарлады Абай облысы ПД баспасөз қызметі.

2025 жылғы 1 қыркүйекте Алматыда екі көліктің бетпе-бет соқтығысуынан үш адам зардап шекті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қоғам
18:24, Бүгін
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Қоғам
17:58, Бүгін
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Қоғам
17:52, Бүгін
Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: