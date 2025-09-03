Қазақстанның шығысында жолдарды тарылту туралы шешім қабылданды
Сурет: Абай облысы ПД баспасөз қызметі
Жасанды жол тарылту – Абай облысында жол-көлік оқиғаларына (ЖКО) қарсы күресудің жаңа әдісі. Бұл туралы Zakon.kz-ке облыстық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі хабарлады.
Омск – Майқапшақай трассасын қоса алғанда, қауіпті жол учаскелерінде жолдың жүріс бөлігін жасанды түрде тарылту әдісі енгізілуде.
Бұл шара тәртіп сақшыларының пікірінше, жүргізушілерді жылдамдықты төмендетуге және барынша сақ болуға мәжбүр етеді, бұл қозғалыс қауіпсіздігін айтарлықтай арттырады.
Арнайы назар ұйқы мен шаршаудың рулде болған кездегі алдын алуына аударылуда – бұл жол-көлік оқиғаларының жасырын, бірақ өте қауіпті себептерінің бірі.
Сонымен қатар, жол-патрульдік полиция қызметкерлері жүргізушілермен профилактикалық әңгімелер жүргізуде.
"Қолданылып жатқан шаралардың басты мақсаты – азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау, өңірдегі жолдардағы тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету", – деп хабарлады Абай облысы ПД баспасөз қызметі.
2025 жылғы 1 қыркүйекте Алматыда екі көліктің бетпе-бет соқтығысуынан үш адам зардап шекті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript