#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
510.95
594.49
6.5
Оқиғалар

Маңғыстаудағы трагедия: полиция жол апатының нақты ауқымын айтты

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 15:18 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16 қаңтарға қараған түні Маңғыстау облысындағы тасжолда Yutong маркалы жолаушылар автобусының қатысуымен жол-көлік оқиғасы (ЖКО) орын алды. Облыстық Полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі Zakon.kz-ке қайғылы апаттың жаңартылған мән-жайын хабарлады.

Алдын ала мәлімет бойынша, Yutong автобусының жүргізушісі көлікті басқара алмай, салдарынан автобус жол жиегіндегі арыққа аударылған.

Автобус салонында жолаушылар болған.

"Жол-көлік оқиғасы салдарынан 4 адам оқиға орнында қаза тапты. 42 жолаушы түрлі жарақат алды, олардың 17-сі ауруханаға жатқызылды, қалғандары амбулаториялық ем алуға жіберілді", – деп хабарлады Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі.

Полицияның тілшінің сұрауына нақтылауынша, аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Автобус жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін (ЖҚЕ), жылдамдық режимін және жолаушыларды тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады.

"Жол қозғалысы ережелерін болмашы бұзудың өзі қайтымсыз салдарға әкелуі мүмкін", – деп ескертті Маңғыстау облысы ПД баспасөз қызметі.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі түрлі деңгейдегі жарақат алғандар саны небәрі үш адам деп хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында атыс: төрт адам жарақат алды
11:35, 30 шілде 2025
Жамбыл облысында атыс: төрт адам жарақат алды
Алматыда полицей көлігі мен мопедистің соқтығысып қалуы бейнежазбаға түсіп қалған
15:43, 23 сәуір 2024
Алматыда полицей көлігі мен мопедистің соқтығысып қалуы бейнежазбаға түсіп қалған
Алматыда түнде жаппай жол-көлік апаты болды: зардап шеккендер бар
10:24, Бүгін
Алматыда түнде жаппай жол-көлік апаты болды: зардап шеккендер бар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: