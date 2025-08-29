#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Шымкентте полицей жаяу жүргіншіні қағып өлтірді

Шымкентте полицей жаяу жүргіншіні қағып өлтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 19:51 Сурет: Zakon.kz
Шымкент қаласы Желтоқсан көшесінің бойында орналасқан қалалық полиция департаментінің маңында әйел адамды көлік қағып кетті. Ол оқиға орнында қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Otyrar.kz-тің хабарлауынша, оқиға кеше, 28 тамызда болған.

Қалалық полиция департаменті әйелді соққан көлікті полиция қызметкері жүргізгенін растады. Бейресми мәліметке қарағанда, ол Абай аудандық полиция бөлімінде жедел уәкіл болып жұмыс істейді.

"Әйел адам ағаштардың арасынан кенеттен жүгіріп шығып, белгіленбеген жерден жолды кесіп өтпек болған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, жүргізуші тарапынан жол қозғалысы ережелерін бұзу анықталмады: ол масаң күйде болмаған және жылдамдық режимін сақтаған". Шымкент полиция департаменті

Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Департамент кешенді тергеу іс-шаралары басталғанын жеткізді.

Оның қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын хабарлады.

Еске салайық, бұған дейін Астанада түнде екі жол жұмысшысын көлік қағып кетті, біреуі қаза тапқанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
Қоғам
20:33, Бүгін
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
Екі рейс жасаған: Қарағандыда заңсыз қоқыс төгу дерегі анықталды
Қоғам
20:27, Бүгін
Екі рейс жасаған: Қарағандыда заңсыз қоқыс төгу дерегі анықталды
Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды
Қоғам
20:06, Бүгін
Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: