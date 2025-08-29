#Қазақстан
Қоғам

Ақтаудағы аквапаркта алты жастағы қыз жарақат алды

Ақтаудағы аквапаркта алты жастағы қыз жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 21:53 Сурет: Инара Байрамованың жеке архивінен
Ақтаудағы аквапаркта демалып жүрген алты жастағы бала аяғының саусағын сындырып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz жазуынша, оқиға 2025 жылғы 26 тамызда болған. Ақтау тұрғыны Инара Байрамова алты жастағы қызымен аквапаркта демалып жүрген.

"Қызым бассейнге жүгіріп бара жатқанда сынған су ағатын тордың тесіктеріне екі саусағы қыстырылып қалды. Алғашында тек терісі сыдырылды, бірақ үйге келгенде қатты ауырып, қызуы көтерілді. Қарасам, саусағы ісіп кеткен екен, дереу ауруханаға бардық", - деді Инара Байрамова.

Ауруханада рентген тексеруінен кейін қыздың сол аяғындағы төртінші саусақ сүйегінің сынғаны анықталды. Анасы полицияға да, аквапарк әкімшілігіне де арыз жазған.

"Аквапаркта менен тек оқиғаның қалай болғанын сұрап, ваучерді көрсетуімді өтінді де, тек тезірек сауығып кетсін деді, сонымен бітті. Полициядан да келіп, баланың қандай жағдайда тұратынын тексерді, жарақаттың шынымен аквапаркта алынғанын, үйде болмағанын нақтылады. Сосын акиматқа жүгінуге кеңес берді", - деді әйел.

Өңірлік полицияның баспасөз қызметі оқиғаға қатысты түсінік беріп, істің Кәсіпкерлер палатасына жолданғанын, онда ары қарай қаралып, тиісті шара қабылданатынын хабарлады.

Айдос Қали
