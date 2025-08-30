#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Ақтөбе облысында ер адам жасөспірімді құтқармақ болып, өзі де қаза тапты

Ақтөбе облысында ер адам жасөспірімді құтқармақ болып, өзі де қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2025 10:31 Сурет: pixabay
Ақтөбе облысының Алға ауданындағы Танаберген өзенінде екі адам — жасөспірім мен ер адам суға батып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК теларнасының мәліметінше, 15 жастағы жасөспірім шомылуға қатаң тыйым салынған жерде суға түскен. Ол бата бастаған сәтте 32 жастағы ер адам көмекке ұмтылған. Алайда ол да судан шыға алмай қалды.

Оқиға орнына өрт сөндірушілер, әкімдік қызметкерлері және төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары жетті. Іздеу жұмыстарына сүңгуірлер тартылды. Екі адамның денесі табылып, судан шығарылды. Олар бар болғаны жағадан жеті метр қашықтықта, үш метр тереңдікте болған.

Құтқарушылардың айтуынша, тіпті тәжірибелі жүзгіштердің өзі ағыс пен салқын судан қиындыққа тап болуы мүмкін. Шомылу маусымы басталғалы бері облыста тоғыз адам суға батып кеткен, олардың төртеуі — кәмелет жасына толмағандар.

"Шомылу маусымы аяқталып келеді. Өзендердегі су салқындап қалды, ал суық суда шомылу денсаулық пен өмірге қауіпті. Су температурасының айтарлықтай төмендеуі гипотермияға, есінен тануға және басқа да ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін аса қауіпті. Біз ашық су айдындарында шомылуды тоқтатуды қатаң түрде ұсынамыз".Ақтөбе облысы ТЖД төтенше жағдайларды жою басқармасының инженері Жаңабай Нұрдәулет
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркияда орман өртін сөндірген ұшақ құлады
Қоғам
12:49, Бүгін
Түркияда орман өртін сөндірген ұшақ құлады
Алматыда екі автокөлік соқтығысты
Қоғам
12:22, Бүгін
Алматыда екі автокөлік соқтығысты
Алматыда әл-Фараби даңғылындағы газ құбырын жөндеу оқу жылының басталуына байланысты кейінге қалдырылды
Қоғам
11:51, Бүгін
Алматыда әл-Фараби даңғылындағы газ құбырын жөндеу оқу жылының басталуына байланысты кейінге қалдырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: