Ақтөбе облысында ер адам жасөспірімді құтқармақ болып, өзі де қаза тапты
Ақтөбе облысының Алға ауданындағы Танаберген өзенінде екі адам — жасөспірім мен ер адам суға батып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК теларнасының мәліметінше, 15 жастағы жасөспірім шомылуға қатаң тыйым салынған жерде суға түскен. Ол бата бастаған сәтте 32 жастағы ер адам көмекке ұмтылған. Алайда ол да судан шыға алмай қалды.
Оқиға орнына өрт сөндірушілер, әкімдік қызметкерлері және төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары жетті. Іздеу жұмыстарына сүңгуірлер тартылды. Екі адамның денесі табылып, судан шығарылды. Олар бар болғаны жағадан жеті метр қашықтықта, үш метр тереңдікте болған.
Құтқарушылардың айтуынша, тіпті тәжірибелі жүзгіштердің өзі ағыс пен салқын судан қиындыққа тап болуы мүмкін. Шомылу маусымы басталғалы бері облыста тоғыз адам суға батып кеткен, олардың төртеуі — кәмелет жасына толмағандар.
"Шомылу маусымы аяқталып келеді. Өзендердегі су салқындап қалды, ал суық суда шомылу денсаулық пен өмірге қауіпті. Су температурасының айтарлықтай төмендеуі гипотермияға, есінен тануға және басқа да ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін аса қауіпті. Біз ашық су айдындарында шомылуды тоқтатуды қатаң түрде ұсынамыз".Ақтөбе облысы ТЖД төтенше жағдайларды жою басқармасының инженері Жаңабай Нұрдәулет
