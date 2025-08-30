Жамбыл облысында мас күйде қайықпен кеткен ер адам жоғалып кетті
2025 жылғы 30 тамызға қараған түні Жамбыл облысының Шу ауданындағы Тасөткел су қоймасында ер адам жоғалып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның танысының айтуынша, ол мас күйінде қайықпен кетіп, оралмаған.
Оқиға орнына өңірлік төтенше жағдайлар департаментіқұтқарушылары жедел шығып, іздеу жұмыстарына арнайы техника мен су көліктерін тартты.
"Ер адам көп ұзамай тірі табылды. Ол су қоймасының жағасында болған. Медициналық көмек қажет болған жоқ", - деп мәлімдеді ТЖМ.
Еске салайық, бұған дейін Балқашта қайықтағы ер адам суға құлап кеткенін хабарлаған едік.
