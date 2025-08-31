#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Малайзия Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Малайзия Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2025 09:01 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Ануар Ибрагим мен оның отандастарын Малайзияның Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Қазақстан мен Малайзия арасындағы өзара түсіністік пен ортақ құндылықтарға негізделген қарым-қатынастың одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ануар Ибрагимнің аса жауапты қызметіне табыс, ал Малайзия халқына құт-береке тіледі. 

Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
