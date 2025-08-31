#Қазақстан
Қоғам

Ерекше ықылас – Си Цзиньпин Тоқаевты жеке қабылдауға шақырды

Ерекше ықылас – Си Цзиньпин Тоқаевты жеке қабылдауға шақырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2025 11:42 Сурет: akorda.kz
Қазіргі уақытта Тяньцзинде жүрген Zakon.kz тілшісінің хабарлауынша, ҚХР төрағасы ШЫҰ саммитіне келген 22 ел басшысының ішінен тек үшеуіне жеке қабылдау ұйымдастырған.

Құрметті қонақтар қатарында – Қасым-Жомарт Тоқаев, сондай-ақ Ресей президенті Владимир Путин мен Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди бар.

"Қасым-Жомарт Тоқаев пен Си Цзиньпиннің кешкі ас үстіндегі кездесуі екі сағатқа созылды. Ол жылы, сенімді атмосферада өтті. Қазақстан президентіне айтылған "менің қымбатты досым" деген сөз үстел басында жиі естіліп, қазақ делегациясына ерекше көңіл бөлінгені байқалды", – деп жеткізді Zakon.kz тілшісі.

Екі ел көшбасшыларының келіссөзі қазақ және қытай тілдерінде өтті. Қытай тілін жетік меңгергеніне қарамастан, Қасым-Жомарт Тоқаев ана тілінде сөйледі.

Еске салайық, бүгін, 2025 жылғы 31 тамызда, Қытайдың Тяньцзинь қаласында ШЫҰ-ның тарихтағы ең ауқымды саммиті басталады. Ол екі күнге жалғасады.

Айдос Қали
