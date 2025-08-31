Күздің алғашқы күнінде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Атырау облысының батысында, солтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 01 қыркүйекте күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20 м/с. Семей қ.: 01 қыркүйекте найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, түнде екпіні 15-20 м/с.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қ.: 01 қыркүйекте солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын, кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр соңы қарға ұласады) күтіледі. Найзағай, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында бұршақ, дауыл. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: 01 қыркүйекте кей уақыттарда найзағай, күндіз бұршақ күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде қатты жаңбыр күтіледі. Түнде найзағай, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында найзағай, бұршақ күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында 15-20, түнде екпіні 23 м/с. Өскемен қ.: 01 қыркүйекте найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, түнде екпіні 15-20 м/с.
Қызылорда облысында солтүстіктен, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың шығысында күші 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 01 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының солтүстігінде, батысында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 01 қыркүйекте солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 01 қыркүйекте күндіз шаңды дауыл тұрады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 01 қыркүйекте төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының батысында 35 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 01 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с. Павлодар қ.: 01 қыркүйекте күндіз найзағай күтіледі.
Батыс Қазақстан облысында жел оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі, облыстың батысында төтенше өрт қауіпі сақталады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады Қостанай қ.: 01 қыркүйекте түнде және таңертең тұман күтіледі.
Маңғыстау облысының оңтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде 15-20 м/с күтіледі. Күндіз 38 градус қатты ыстық күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтау қ.: 01 қыркүйекте төтенше өрт қаупі күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облысының шығысында екпіні 15-20 м/с.
Астанада түнде және таңертең тұман күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Алматы облысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматы қ.: 01 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қ.: 01 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысында солтүстіктен жел соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с.