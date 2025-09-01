Алматының Алатау ауданында үш қабатты ғимараттағы ірі өрт сөндіріліп жатыр
Сурет: Zakon.kz
Алматының өрт сөндірушілері Алатау ауданындағы Н. Данченко көшесінде орналасқан үш қабатты ғимараттардың біріндегі өртті сөндіріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, алғашқы бөлімшелер келген кезде өрт өршіп кеткен.
Сурет: Zakon.kz
Өрт сөндірушілер өрттің жоғары дәрежесі бойынша жұмыс істеді. Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылған.
Сурет: Zakon.kz
"Сөндіруге суды үздіксіз беру қамтамасыз етілді. Өртті сөндіруге бірнеше су оқпандары берілді", - деп хабарлады ведомство.
Сурет: Zakon.kz
Қатты түтін мен жоғары температура жұмысты күрделендірген.
Сурет: Zakon.kz
Оқиға орнына барған кезде алғашқы бөлімшелер көлік кептелісіне тап болып, жол жүруді қиындатқан.
Сурет: Zakon.kz
"Ғимараттан 2 оттегі баллоны эвакуацияланды, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету станциясының ғимаратынан автокөліктерді эвакуациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр". Төтенше жағдайлар министрлігі
Өртті оқшаулау үшін барлық шара қолданылып жатыр.
