#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Алматының Алатау ауданында үш қабатты ғимараттағы ірі өрт сөндіріліп жатыр

Алматының Алатау ауданындағы үш қабатты ғимараттағы ірі өрт сөндіріліп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 15:00 Сурет: Zakon.kz
Алматының өрт сөндірушілері Алатау ауданындағы Н. Данченко көшесінде орналасқан үш қабатты ғимараттардың біріндегі өртті сөндіріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, алғашқы бөлімшелер келген кезде өрт өршіп кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Өрт сөндірушілер өрттің жоғары дәрежесі бойынша жұмыс істеді. Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылған.

Сурет: Zakon.kz

"Сөндіруге суды үздіксіз беру қамтамасыз етілді. Өртті сөндіруге бірнеше су оқпандары берілді", - деп хабарлады ведомство.

Сурет: Zakon.kz

Қатты түтін мен жоғары температура жұмысты күрделендірген.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнына барған кезде алғашқы бөлімшелер көлік кептелісіне тап болып, жол жүруді қиындатқан.

Сурет: Zakon.kz

"Ғимараттан 2 оттегі баллоны эвакуацияланды, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету станциясының ғимаратынан автокөліктерді эвакуациялау жұмыстары жүргізіліп жатыр". Төтенше жағдайлар министрлігі

Өртті оқшаулау үшін барлық шара қолданылып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда үш қабатты ғимараттағы ірі өрт 850 шаршы метр аумақта сөндірілді
Қоғам
17:15, Бүгін
Алматыда үш қабатты ғимараттағы ірі өрт 850 шаршы метр аумақта сөндірілді
Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалықты хабарлады
Қоғам
16:43, Бүгін
Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалықты хабарлады
Қазақстанда 2-4 қыркүйек аралығында күн күрт суытады
Қоғам
16:11, Бүгін
Қазақстанда 2-4 қыркүйек аралығында күн күрт суытады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: