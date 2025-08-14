#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Оқиғалар

Алматыда Жетісу ауданында төрт қабатты ғимараттың шатыры отқа оранды

Өрт, Алматы, Жетісу ауданы, төрт қабатты ғимарат, шатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 18:42 Сурет: unsplash
Алматы қаласының өрт сөндірушілері Жетісу ауданындағы Ақпаев көшесінде орналасқан төрт қабатты тұрғын үйдің шатырындағы өртті сөндіруде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпаев көшесіндегі төрт қабатты үйдің шатырының өртенгені туралы ақпарат жедел байланыс желісіне 14 тамызда сағат 17:34-те келіп түсті. Өрт сөндірушілердің алғашқы тобы оқиға орнына 17:44-те келіп жетті. 

"ТЖД күштері адамдарды эвакуациялау жұмыстарын жүргізуде. Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылды. Өртті сөндіруге суды үздіксіз беру қамтамасыз етіліп, бірнеше су оқпандары берілді. Өртті оқшаулау үшін барлық шаралар қолданылып жатыр". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Өртті сөндіру қалың түтінмен және жоғары температурамен күрделене түсуде.

Айта кетсек, 13 тамызда кешкі сағат 17:55-те Алматыда Бөкейханов көшесінде орналасқан жеке тұрғын үй өртенген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Оралда қоқыс контейнерінен шақалақ табылды
Оқиғалар
16:41, Бүгін
Оралда қоқыс контейнерінен шақалақ табылды
Астанадағы LRT жолақысының алдын ала құны белгілі болды
Оқиғалар
15:17, Бүгін
Астанадағы LRT жолақысының алдын ала құны белгілі болды
Павлодарда бесінші қабаттан лақтырылған ер бала ауруханадан шығарылды: бала мен ананың қазіргі хәлі қандай
Оқиғалар
14:16, Бүгін
Павлодарда бесінші қабаттан лақтырылған ер бала ауруханадан шығарылды: бала мен ананың қазіргі хәлі қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: