#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Өскеменде автокөлік көпірінің бір бөлігі опырылып түсті

Өскеменде автокөлік көпірінің бір бөлігі опырылып түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 18:01 Сурет: instagram/akimatoskemen
Өскеменде бүгін, 2025 жылғы 1 қыркүйекте Шнайдар автокөлік көпірінің бір бөлігі опырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігінің мәліметінше, оқиға орнына барлық қажетті қызмет пен жедел әрекет ететін арнайы бөлімше жіберілді. Қазір оқиғаның салдарын жою бойынша шаралар қабылданып жатыр.

"Кейінгі үш күн бойы қалада нөсер жаңбыр жауды, соның салдарынан Үлбі өзенінің деңгейі көтерілді. Көпір қысқа мерзімде қалпына келтіріледі", - деді қала әкімі Алмат Ақышев.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жергілікті деңгейде төтенше жағдай режимі енгізілді.

Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер қыркүйектегі ауа райына болжас ұсынған еді. Оған сәйкес, күздің алғашқы айында Қазақстанда аяз, қар аралас жаңбыр және +40°С-қа дейінгі аптап ыстық күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанға қар аралас жаңбыр, -2°С үсік және +38°С ыстық келе жатыр
Қоғам
19:54, 01 қыркүйек 2025
Қазақстанға қар аралас жаңбыр, -2°С үсік және +38°С ыстық келе жатыр
Тоқаев Бейжіңге барды
Қоғам
19:06, 01 қыркүйек 2025
Тоқаев Бейжіңге барды
Ел экономикасына 15 миллиард доллардан астам инвестиция тартылады: Президенттің Бейжің сапарынан не күтеміз
Қоғам
19:03, 01 қыркүйек 2025
Ел экономикасына 15 миллиард доллардан астам инвестиция тартылады: Президенттің Бейжің сапарынан не күтеміз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: