google play apple
Қоғам

Қазақстанда жаңа су қоймасы салынады

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 10:31 Фото: unsplash
Абай облысының Ақсуат ауданындағы Қарғыба өзенінде жаңа су қоймасы салынады. Бұл туралы ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, құрылыс жұмыстарын 2026 жылы бастау жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта нысанның жобалау-сметалық құжаты әзірленіп жатыр.

Жобаны уақытылы әрі сапалы іске асыру үшін "Қазсушар" РМК-ның жергілікті филиалы мамандары, Ақсуат ауданы әкімдігінің қызметкерлері және мердігер ұйым өкілдерінен құралған комиссия құрылыс жүргізілетін аумақты тексерді.

"Тексеру барысында тараптар жобаны жан-жақты талқылап, өз ұсыныстарын ортаға салды. Аудан әкімдігімен бірлесіп ішкі каналдар да қаралды. Жергілікті атқарушы органдар олардың реконструкциясына қатысты жобалау-сметалық құжатты әзірлеумен айналысады. Жаңа су қоймасы мен магистральді каналдар аудандағы ирригациялық жүйелердің толыққанды әрі тиімді жұмысын қамтамасыз етеді", – деді Абай облысындағы "Қазсушар" РМК филиалының директоры Жарқынбек Байсабыров.

Бұған дейін, Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға жағымды жаңалық хабарлаған болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
