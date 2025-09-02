Адамдарды ұрлап, аттарына несие рәсімдеген: ірі қылмыстық топтың 2,7 млрд теңгеге мүлкі бұғатталды
Ақмола облысының прокурорлары әлеуметтік осал азаматтарды ұрлап, олардың атына ірі көлемде банк несиелерін рәсімдеген ұйымдасқан қылмыстық топқа (ҰҚТ) қатысты істі тергеп-тексерді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 2 қыркүйекте өңірлік қадағалау органында хабарланғандай, бұл қылмыстық топ құрамында елдің әр аймағынан келген 25 адам болған.
"Олардың арасында – Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің орталық аппаратының қызметкері, сондай-ақ Kaspi Bank, Forte Bank, Еуразиялық Банк, Jusan Bank сияқты бірқатар банктердің қызметкерлері бар. Олардың қатысуымен соңғы бес жыл ішінде алаяқтық әрекеттер жасалған. Қылмыстың құрбаны болған – 348 Қазақстан азаматы. Келтірілген залал көлемі – 3,7 млрд теңге", – делінген хабарламада.
Тергеу барысында қылмыстық жолмен алынған мүлік анықталды: Алматыдан пәтерлер мен жер учаскелері, қымбат көліктер және ірі көлемдегі қолма-қол ақша. Тәркіленген мүліктің жалпы құны – 2,7 млрд теңге.
"Топтың барлық мүшелері ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс процесс қатысушыларына танысу үшін берілді. Іске соңғы нүктені сот қояды", – деп мәлімдеді прокуратура.
Прокуратура ескертеді: абай болыңыздар, алаяқтарға сенбеңіздер!
