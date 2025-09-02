#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Шымкентте моншада есірткі зертханасын ашқан ер адамға үкім шықты

Шымкентте моншада есірткі зертханасын ашқан ер адам 8 жылға сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 19:30 Сурет: Zakon.kz
Шымкенттің қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты аса ірі көлемде психотроптық заттарды заңсыз өндіруге әрекет жасаған тұрғынға қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz
"2024 жылдың қыркүйегінде айыпталушы Telegram мессенджері арқылы бейтаныс тұлғамен сөз байласқан. Мақсаты – психотроптық заттарды өндіру және кейін сату арқылы жылдам пайда табу болған. Ол Шымкенттен үй жалдап, Алматыдан прекурсорлар мен химиялық заттар сатып алған. Үй ауласындағы моншада зертхана жабдықтап, α-PVP затының жалпы салмағы 2,6 келіден асатын мөлшерін дайындау кезінде құқық қорғау органдарының қызметкерлері оны ұстады". Шымкент қаласының ауданаралық соты

Otyrar.kz-тің хабарлауынша, айыпталушының кінәсі тінту хаттамалары, өзінің мойындау көрсетпелері және сараптама нәтижелерімен дәлелденді. Прокурор соттан оны бас бостандығынан айыруды сұрады. Айыпталушы кінәсін мойындап, кешірім беруді өтінген.

"Жеңілдететін мән-жайлар ескерілді: айыпталушы кінәсін мойындады, өкінді және кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отыр. Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ", - деп хабарлады сот.

Сот ер адамды кінәлі деп танып, 8 жыл 5 айға бас бостандығынан айыру жазасын кесті.

Үкім заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Қоғам
23:30, 02 қыркүйек 2025
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Қоғам
23:22, 02 қыркүйек 2025
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Қоғам
23:14, 02 қыркүйек 2025
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: