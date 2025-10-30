#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.07
615.2
6.58
Қоғам

Бұрынғы әйелін өлтіріп, бауырына қастандық жасаған: БҚО тұрғыны 16 жылға сотталды

Бұрынғы әйелін өлтіріп, бауырына қастандық жасаған: БҚО тұрғыны 16 жылға сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 22:42 Сурет: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты бұрынғы әйелін өлтіріп, туған бауырының өміріне қастандық жасады деп айыпталған Сырымбек Сайлауға үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс алқабилердің қатысуымен қаралды. 32 жастағы Сайлауға аса қатыгездікпен адам өлтіргені және кісі өлтіруге оқталғаны үшін кінәлі деп танылып, 16 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтейді. Сонымен қатар сот оған марқұмның отбасына 10 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы төлеуін міндеттеді.

"Сайлауға бұрын сотталмағандықтан және қылмыс қайталанбағандықтан, жаза өтеу орны ретінде орташа қауіпсіздік мекемесі белгіленді", - деді судья Шара Зайнуллина.

Сотталған Сайлауға үкіммен келіспейтінін айтып, сот процесін әділетсіз деп бағалады. Оның пікірінше, алқабилердің көбі әйелдер болғандықтан, шешімге эмоциялық тұрғыдан әсер еткен болуы мүмкін.

"Мен үкіммен келіспеймін. Оны тым қатаң деп санаймын. Міндетті түрде шағымданамын", - деді ол сот залында.

Қайғылы оқиғадан кейін үш кәмелетке толмаған бала ата-анасыз қалды.

Марқұмның әпкесі Сая Бекжанова алқабилердің шешімін толық қолдайтынын және оны әділ деп есептейтінін мәлімдеді.

Еске салайық, жантүршігерлік оқиға 2025 жылғы 28 мамырда БҚО-ның Теректі ауданында болған. Тергеу дерегінше, ер адам бұрынғы жұбайын өз бауырымен бірге көріп қалып, ашу үстінде бауырының басынан екі рет ұрып, ал әйелге 19 пышақ жарақатын салған. Әйел алған жарақатынан сол жерде көз жұмған.

Сайлауға кейін терезеден қашып шыққан бауырын қуып жетіп, оның кеудесіне бір рет пышақ сұққан, алайда ол қашып құтылған.

Қылмыс "Аса қатыгездікпен жасалған адам өлтіру" деп танылды, өйткені бұл әрекет 4 жастағы баланың көз алдында болған. Оқиға кезінде ерлі-зайыпты ресми түрде ажырасқан және бөлек тұрған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Батыс Қазақстан облысында өз анасын өлтірген тұрғын сотталды
22:24, 27 мамыр 2024
Батыс Қазақстан облысында өз анасын өлтірген тұрғын сотталды
Бұрынғы қорғаныс министрі Мұрат Бектанов 12 жылға сотталды
12:38, 09 наурыз 2023
Бұрынғы қорғаныс министрі Мұрат Бектанов 12 жылға сотталды
Ақтөбе облысында қызғаныштан әйелін пышақтап өлтірген ер адам 11 жылға сотталды
22:46, 09 қыркүйек 2024
Ақтөбе облысында қызғаныштан әйелін пышақтап өлтірген ер адам 11 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: