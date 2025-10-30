Бұрынғы әйелін өлтіріп, бауырына қастандық жасаған: БҚО тұрғыны 16 жылға сотталды
Іс алқабилердің қатысуымен қаралды. 32 жастағы Сайлауға аса қатыгездікпен адам өлтіргені және кісі өлтіруге оқталғаны үшін кінәлі деп танылып, 16 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтейді. Сонымен қатар сот оған марқұмның отбасына 10 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы төлеуін міндеттеді.
"Сайлауға бұрын сотталмағандықтан және қылмыс қайталанбағандықтан, жаза өтеу орны ретінде орташа қауіпсіздік мекемесі белгіленді", - деді судья Шара Зайнуллина.
Сотталған Сайлауға үкіммен келіспейтінін айтып, сот процесін әділетсіз деп бағалады. Оның пікірінше, алқабилердің көбі әйелдер болғандықтан, шешімге эмоциялық тұрғыдан әсер еткен болуы мүмкін.
"Мен үкіммен келіспеймін. Оны тым қатаң деп санаймын. Міндетті түрде шағымданамын", - деді ол сот залында.
Қайғылы оқиғадан кейін үш кәмелетке толмаған бала ата-анасыз қалды.
Марқұмның әпкесі Сая Бекжанова алқабилердің шешімін толық қолдайтынын және оны әділ деп есептейтінін мәлімдеді.
Еске салайық, жантүршігерлік оқиға 2025 жылғы 28 мамырда БҚО-ның Теректі ауданында болған. Тергеу дерегінше, ер адам бұрынғы жұбайын өз бауырымен бірге көріп қалып, ашу үстінде бауырының басынан екі рет ұрып, ал әйелге 19 пышақ жарақатын салған. Әйел алған жарақатынан сол жерде көз жұмған.
Сайлауға кейін терезеден қашып шыққан бауырын қуып жетіп, оның кеудесіне бір рет пышақ сұққан, алайда ол қашып құтылған.
Қылмыс "Аса қатыгездікпен жасалған адам өлтіру" деп танылды, өйткені бұл әрекет 4 жастағы баланың көз алдында болған. Оқиға кезінде ерлі-зайыпты ресми түрде ажырасқан және бөлек тұрған.