#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

Астанада МӘМС-тің 80 млн теңгесін жымқырған екі адам сотталды

Астанада МӘМС-тің 80 млн теңгесін жымқырған екі адам сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 20:54 Сурет: Zakon.kz
Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты алаяқтық жасады деп айыпталған екі азаматқа қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соттың анықтауынша, Н. "ЖШС" медициналық ұйымының құрылтайшысы бола отырып, 2023 жылғы сәуір мен шілде айлары аралығында Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру мақсатында азаматтарды өзінің медициналық ұйымына жалған тіркеудің заңсыз схемасын ұйымдастырған.

Қылмыстық ниетін жүзеге асыру үшін Н. "Ұлттық денсаулық сақтауды дамыту ғылыми орталығы" Астана бөлімшесінің маманы А.-ға ақшалай сыйақы үшін азаматтарды тіркеу жөніндегі жалған өтініштерді заңсыз мақұлдап, бекітуді ұсынған. А. бұл ұсынысқа келісіп, өзінің қызметтік жағдайын пайдалана отырып, жалған өтініштерді бекіткен.

"Нәтижесінде "ЖШС" медициналық ұйымына 15 мыңнан астам азамат жалған түрде тіркеліп, бұл МӘМС қорының қаражатын заңсыз алуға әкеп соққан. Мамандардың қорытындысына сәйкес, қорға шамамен 80 млн теңге көлемінде аса ірі мөлшерде залал келтірілген. Оның ішінде 7,5 млн теңге А.-ның тікелей әрекеттерінен келген материалдық залалды құрайды. Заңсыз алынған қаражат Н. мен А. арасында бөлінген. Аталған әрекеттер ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабының 4-бөлігінің 2-тармағы және 190-бабының 3-бөлігінің 1-тармағы бойынша сараланды", – деп жазды Астана соттарынан.

Сот жарыссөзінде прокурор Н.-ны 5 жылға, ал А.-ны 2 жыл 8 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Сотталушылар кінәларын толық мойындады, қорғау тарапы шартты жаза қолдануды өтінді. Олардың кінәсі мойындау көрсетулерімен, жәбірленуші мен куәлардың айғақтарымен, сондай-ақ маман қорытындысымен дәлелденді.

Сот жеңілдететін мән-жайлар ретінде кәмелетке толмаған балаларының болуын, кінәні мойындауды, шын жүректен өкінуді және бұрын сотталмағанын ескерді. Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.

Жасалған қылмыстың сипаты мен ауырлығын, сондай-ақ аса ірі мөлшердегі залалдың өтелмегенін ескере отырып, сот Н.-ға орташа қауіпсіздік мекемесінде жазасын өтеу арқылы 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Ал А.-ға 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы белгіленіп, амнистия туралы заң негізінде жаза мерзімі бестен бір бөлікке қысқартылды. Түпкілікті түрде оған орташа қауіпсіздік мекемесінде 2 жыл 4 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада әмбебап алаяқ 14 жылға түрмеге тоғытылды
12:26, 26 қараша 2024
Астанада әмбебап алаяқ 14 жылға түрмеге тоғытылды
Астанада "Архитекторы будущего" қорының негізін қалаушысы сотталды
18:52, 21 тамыз 2023
Астанада "Архитекторы будущего" қорының негізін қалаушысы сотталды
Астанада 270 млн теңгені желге шашқан астық базасының директоры сотталды
20:47, 21 тамыз 2024
Астанада 270 млн теңгені желге шашқан астық базасының директоры сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: