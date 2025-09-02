Мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин ЛГБТ насихатын шектеу бастамасы туралы айтты
Депутаттың айтуынша, Үкіметтік емес ұйымдар жүргізген зерттеулер арнайы комиссияға ұсынылған және олардың қорытындыларына күмән келтіруге негіз жоқ.
“Шынында да, ЛГБТ өкілдерінің насихаты қоғамда бар. Әсіресе әлеуметтік желілерде олардың белсенділігі байқалады. Қауымдастық өкілдері өздерінің бағытын ашық түрде жариялап, үгіт-насихат жүргізіп отыр”, – деді Жаңбыршин.
Сонымен қатар, депутат ЛГБТ өкілдерінің қоғамдық акциялар ұйымдастырып жүргенін атап өтті. Оның пікірінше, жеке адамның өмірлік бағыты өз еркінде болғанымен, оны көпшілікке жариялау, әсіресе БАҚ пен әлеуметтік желілер арқылы тарату – үгіт-насихат болып саналады. «Бұл ең алдымен өскелең ұрпаққа әсер етеді, жас буын өз болашағына қатысты шатасуы мүмкін», – деп атап өтті ол.
Жаңбыршин зерттеулерге сілтеме жасай отырып, ЛГБТ қауымдастығы өкілдері арасында психологиялық күйзеліс пен суицид жағдайлары жиі кездесетінін жеткізді.
Қазіргі таңда депутаттар заңгерлермен бірлесіп, заңға тиісті өзгерістер енгізу бағытында жұмыс жүргізуде.