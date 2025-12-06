#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
504.49
587.73
6.57
Қоғам

Париж – Астана әуе рейсі қайта жаңғыртылмақ

Әуе рейсі, Париж, Астана , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.12.2025 13:14 Сурет: Zakon.kz
Париж қаласында Қазақстан–Франция іскерлік кеңесінің отырысы және экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 16-шы Үкіметаралық комиссияның мәжілісі өтті. Оған ҚР көлік вице-министрі Талғат Ластаев қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Негізгі оқиға Airbus A320neo әуе кемелерін жеткізу жөніндегі Меморандум папкаларымен алмасу рәсімі болды. Құжатта "алғашқы 25 ұшақты жеткізу және кейіннен қосымша 25 ұшақ алу мүмкіндігі" қарастырылған. Кездесу барысында Талғат Ластаев пен Airbus компаниясының вице-президенті Шарбель Юзкатли 2031 жылға жоспарланған әуе кемелерін жеткізу мерзімдері және оны жеделдету мүмкіндіктерін талқылады. Сондай-ақ, вице-министр Airbus-пен бірлесіп авиациялық оқу орталығын құру және әуе кемелерін лизингке беру мәселелерін көтерді", делінген 2025 жылғы 6 желтоқсанда көлік министрлігінің Telegram арнасында жарияланған хабарламада.

ҮАК аясында халықаралық серіктестермен алдағы ынтымақтастық мәселелері де талқыланды:

  • TAV Airports компаниясымен — Қазақстан әуежайлары инфрақұрылымын жаңғырту,
  • Alstom компаниясымен — өнеркәсіптік кооперация бағытында.
"Екі ел арасындағы көлік байланысын жақсарту үшін Париж–Астана рейсін қайта ашу және Шымкент–Ницца бағыты бойынша әуе қатынасын іске қосу мәселелері қарастырылды". ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі

Айта кетсек, 2025 жылы 5 қарашада Astana ауа райының қолайсыздығына байланысты рейстердің кешігуі мүмкін екенін ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Смайылов: Біз Қытай – Қазақстан – Өзбекстан бағытын дамытуға мүдделіміз
21:16, 05 мамыр 2023
Смайылов: Біз Қытай – Қазақстан – Өзбекстан бағытын дамытуға мүдделіміз
Қазақстан-Германия іскерлік кеңесінің отырысында тараптар 10 құжатқа қол қойды
22:12, 28 тамыз 2024
Қазақстан-Германия іскерлік кеңесінің отырысында тараптар 10 құжатқа қол қойды
Қазақстан мен Түркіменстан көлік саласындағы өзара байланыс туралы меморандумға қол қойды
09:01, 29 қараша 2023
Қазақстан мен Түркіменстан көлік саласындағы өзара байланыс туралы меморандумға қол қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: