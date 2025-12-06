Париж – Астана әуе рейсі қайта жаңғыртылмақ
Париж қаласында Қазақстан–Франция іскерлік кеңесінің отырысы және экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 16-шы Үкіметаралық комиссияның мәжілісі өтті. Оған ҚР көлік вице-министрі Талғат Ластаев қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Негізгі оқиға Airbus A320neo әуе кемелерін жеткізу жөніндегі Меморандум папкаларымен алмасу рәсімі болды. Құжатта "алғашқы 25 ұшақты жеткізу және кейіннен қосымша 25 ұшақ алу мүмкіндігі" қарастырылған. Кездесу барысында Талғат Ластаев пен Airbus компаниясының вице-президенті Шарбель Юзкатли 2031 жылға жоспарланған әуе кемелерін жеткізу мерзімдері және оны жеделдету мүмкіндіктерін талқылады. Сондай-ақ, вице-министр Airbus-пен бірлесіп авиациялық оқу орталығын құру және әуе кемелерін лизингке беру мәселелерін көтерді", делінген 2025 жылғы 6 желтоқсанда көлік министрлігінің Telegram арнасында жарияланған хабарламада.
ҮАК аясында халықаралық серіктестермен алдағы ынтымақтастық мәселелері де талқыланды:
- TAV Airports компаниясымен — Қазақстан әуежайлары инфрақұрылымын жаңғырту,
- Alstom компаниясымен — өнеркәсіптік кооперация бағытында.
"Екі ел арасындағы көлік байланысын жақсарту үшін Париж–Астана рейсін қайта ашу және Шымкент–Ницца бағыты бойынша әуе қатынасын іске қосу мәселелері қарастырылды". ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі
Айта кетсек, 2025 жылы 5 қарашада Astana ауа райының қолайсыздығына байланысты рейстердің кешігуі мүмкін екенін ескертті.
