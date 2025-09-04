#Қазақстан
Қоғам

Қанша қазақстандық оқушы демалыс кезінде жұмысқа орналасты - Еңбек министрлігінің деректері

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 13:25 Фото: Zakon.kz
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылғы 4 қыркүйекте демалыс кезінде қанша қазақстандық оқушының жұмыс істегені жайлы ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство 2025 жылдың мамыр айында Enbek.kz электронды еңбек биржасы платформасында кәмелетке толмағандарды жұмысқа орналастыруға арналған "Менің жазғы каникулым" атты арнайы бөлім құрылғанын еске салды.

Оның арқасында, демалыс кезеңінде 14 пен 18 жас аралығындағы барлығы 5,4 мың қазақстандық жұмысқа орналасты.

"Жалпы, жаз айларында 16-18 жас аралығындағы жастар 13,6 мың түйіндеме, 14-15 жас аралығындағы жасөспірімдердің ата-аналары 356 жеке кабинет ашып, оның ішінде 112 адам 129 түйіндеме жариялады",- делінген ақпаратта.

Сонымен қатар, ҚР Еңбек кодексіне сәйкес, 14 жастан бастап ресми түрде жұмыс істеуге тек денсаулыққа зиян келтірмейтін және оқуға кедергі жасамайтын, сабақтан тыс уақытта орындалатын жұмыстарға ғана рұқсат етіледі.

Ведомство талаптарға сай келетін шамамен 80 мамандық белгіленгенін, олардың қатарына тәрбиешінің көмекшісі, дүкен сатушысы, тазалаушы-жуушы, SMM-менеджер, курьер және басқа да қызметтер жататынын мәлімдеді.

1 қыркүйектегі жағдай бойынша "Менің жазғы каникулым" бөлімінде 305 жұмыс берушіден осындай 2,1 мың бос жұмыс орны жарияланған.

Айта кету керек, бұл бос жұмыс орындарын тікелей жұмыс берушілердің өздері ұсынады, сондықтан кейбір өңірлерде мұндай ұсыныстар болмауы мүмкін. Бұл функционал кәмелетке толмағандарды каникул кезеңінде жұмысқа орналастыру үшін алдағы уақытта да қолжетімді болады. Ол үшін жұмыс беруші бос жұмыс орнын жариялаған кезде тиісті белгіні қоюы қажет.

Бұған дейін Астанада тұрғынды грантқа түсіріп беремін деп сан соқтырған күдіктінің ұсталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
